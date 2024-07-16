Як часто слід міняти ґрунт у кімнатних рослинах: як це робити найкраще

Як часто замінювати ґрунт

За словами флористів, це залежить від рослини. Ті кімнатні рослини, які ростуть швидко, такі як потос та африканські фіалки, виграють від щорічного пересаджування та заміни ґрунту на свіжий.

Водночас рослини, які не квапляться рости - кактуси, сансевієрія (або тещин язик), можна пересаджувати кожні півтора-два роки.

Коли замінювати ґрунт

Найбільш вдалим періодом для пересадки кімнатних рослин у свіжий ґрунт вважається весна. У цей час багато сонячного світла, тому у рослин значно збільшиться ріст коренів, що зумовлює необхідність пересаджувати їх у більший горщик.

Проте пересадка також необхідна, в інших випадках:

рослина виглядає засохлою і "вискакує" з горщика, коли ви легенько тягнете за стебло;

ви поливаєте рослину, а вода стікає на дно горщика - це означає, що не залишилося органічних матеріалів для утримання вологи;

рослини погано ростуть і починають виглядати злегка жовтуватими;

ґрунт стає надто твердим на дотик;

ви бачите багато коренів, що ростуть з дренажного отвору на дні горщика.

Коли замінити ґрунт в горщиках (ілюстративне фото: Freepik)

Як замінити ґрунт кімнатної рослини

Коли ви будете готові замінити ґрунт для вашої рослини, радять слідувати наступних порад:

злегка стисніть горщик рослини, якщо він пластиковий;

покладіть руку на ґрунт - навколо стебла рослини - і переверніть його догори дном, щоб зняти горщик, залишивши весь ґрунтовий профіль у ваших руках;

обережно видаліть грудочки ґрунту, які легко відриваються, там, де немає коренів.

Додатково можна почистити горщик. Обирайте тип ґрунту, який підходить під тип рослини, за необхідності використовуючи дренаж. Засипати ґрунт треба так, щоб невелика частина стебла була під землею.

Крім цього, не рекомендують використовувати садову землю - цей наповнювач занадто щільний для рослин у горщиках. Садова земля також може містити глину або пісок, які не дозволять кореням рослини отримувати достатньо кисню.

Коли треба міняти горщик рослини

Якщо розмір рослини не змінився, можна використовувати той самий горщик, але варто замінити ґрунт. Якщо ви хочете дати рослині більше простору для росту, слід використовувати новий горщик, який не більше ніж на 4-8 см більший за той, в якому вона зараз перебуває.

Не варто саджати маленьку рослину в занадто великий горщик - рослині буде важко отримати достатньо повітря.