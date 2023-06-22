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Як часто потрібно змінювати постільну білизну: відповідь фахівців

Як часто потрібно змінювати постіль (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Багато хто задається питанням, як часто потрібно міняти постільну білизну вдома. Як відомо, це вогнище мікробів та алергенів, тому прати її потрібно дуже ретельно та правильно.

Про те, як часто потрібно змінювати постіль, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Як часто варто змінювати постіль

щотижня, якщо ви іноді пропускаєте душ, їсте в ліжку або маєте домашнього улюбленця, який спить з вами.

Сушити простирадла краще на відкритому повітрі у розправленому вигляді.

Раніше ми писали про те, які речі категорично не можна класти в пральну машину.

Також читайте, чому спати з котом - це погана ідея.

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