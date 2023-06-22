Як часто потрібно змінювати постільну білизну: відповідь фахівців

Багато хто задається питанням, як часто потрібно міняти постільну білизну вдома. Як відомо, це вогнище мікробів та алергенів, тому прати її потрібно дуже ретельно та правильно.
Про те, як часто потрібно змінювати постіль, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
щотижня, якщо ви іноді пропускаєте душ, їсте в ліжку або маєте домашнього улюбленця, який спить з вами.
Сушити простирадла краще на відкритому повітрі у розправленому вигляді.
Раніше ми писали про те, які речі категорично не можна класти в пральну машину.
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