Как часто нужно менять постельное белье: ответ специалистов

Многие задаются вопросом, как часто нужно менять постельное белье дома. Как известно, это рассадник микробов и аллергенов, поэтому стирать ее нужно очень тщательно и правильно.
О том, как часто нужно менять постель, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
еженедельно, если вы иногда пропускаете душ, едите в постели или содержите домашнего любимца, который спит с вами.
Сушить простыни лучше на открытом воздухе в расправленном виде.
Раньше мы писали о том, какие вещи категорически нельзя класть в стиральную машину.
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