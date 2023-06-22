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Как часто нужно менять постельное белье: ответ специалистов

Как часто нужно менять постель (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие задаются вопросом, как часто нужно менять постельное белье дома. Как известно, это рассадник микробов и аллергенов, поэтому стирать ее нужно очень тщательно и правильно.

О том, как часто нужно менять постель, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Как часто следует менять постель

еженедельно, если вы иногда пропускаете душ, едите в постели или содержите домашнего любимца, который спит с вами.

Сушить простыни лучше на открытом воздухе в расправленном виде.

Раньше мы писали о том, какие вещи категорически нельзя класть в стиральную машину.

Также читайте, почему спать с котом - это плохая идея.

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