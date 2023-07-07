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Как часто нужно менять постель летом, чтобы лучше спать в жару

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Пятница 07 июля 2023 12:27
Как часто нужно менять постель летом, чтобы лучше спать в жару Когда нужно менять постель (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Летом терморегуляция человека работает активнее, поэтому мы чаще стираем одежду. Однако при этом не стоит забывать и о постельном белье. Ведь на ней тоже оседает пыль, грязь и пот.

Как часто нужно менять ее летом - читайте ниже в материале Styler.

Не пренебрегайте этим промежутком времени

Очевидно, что летом постельное белье быстрее загрязняется, потому и следует его чаще менять. Если зимой мы делаем это примерно раз в две недели, то летом нужно застилать новую постель хотя бы дважды в неделю.

Обратите внимание, что не обязательно менять комплект полностью. Вы можете поменять только наволочки и простыни, например. Таким образом, ваше тело всегда будет контактировать с чистым и свежим постельным бельем.

Кроме того, для комфортного сна летом важно выбирать хорошую ткань. Идеально подойдет хлопок, пропускающий воздух.

Как часто покупать постельное белье

Равно как и стирать постельное белье нужно время от времени обновлять, ведь оно изнашивается, местами рвется и т. д. Делать это можно каждые два-три года.

Для удобства можно приобрести сразу два комплекта, чтобы чередовать их при смене постели.

Вот, кстати, несколько советов, которые помогут вам выбрать качественное постельное белье:

  • чем выше плотность переплетения полотна, тем дольше прослужит покупка
  • понюхайте ткань, ведь она не должна иметь странных и лишних запахов
  • все швы должны быть ровными и аккуратными
  • чем выше максимально допустимая температура, при которой можно стирать, тем качественнее краситель: 60 и более градусов по Цельсию будет достаточно
  • обязательно берите постель в соответствии с размерами вашей кровати

Раньше мы рассказывали, почему одежду нужно обязательно выворачивать перед стиркой.

А еще писали, какая ошибка в использовании стиральной машины приводит к сбоям в работе.

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