Как часто нужно менять постель летом, чтобы лучше спать в жару
Летом терморегуляция человека работает активнее, поэтому мы чаще стираем одежду. Однако при этом не стоит забывать и о постельном белье. Ведь на ней тоже оседает пыль, грязь и пот.
Как часто нужно менять ее летом - читайте ниже в материале Styler.
Не пренебрегайте этим промежутком времени
Очевидно, что летом постельное белье быстрее загрязняется, потому и следует его чаще менять. Если зимой мы делаем это примерно раз в две недели, то летом нужно застилать новую постель хотя бы дважды в неделю.
Обратите внимание, что не обязательно менять комплект полностью. Вы можете поменять только наволочки и простыни, например. Таким образом, ваше тело всегда будет контактировать с чистым и свежим постельным бельем.
Кроме того, для комфортного сна летом важно выбирать хорошую ткань. Идеально подойдет хлопок, пропускающий воздух.
Как часто покупать постельное белье
Равно как и стирать постельное белье нужно время от времени обновлять, ведь оно изнашивается, местами рвется и т. д. Делать это можно каждые два-три года.
Для удобства можно приобрести сразу два комплекта, чтобы чередовать их при смене постели.
Вот, кстати, несколько советов, которые помогут вам выбрать качественное постельное белье:
- чем выше плотность переплетения полотна, тем дольше прослужит покупка
- понюхайте ткань, ведь она не должна иметь странных и лишних запахов
- все швы должны быть ровными и аккуратными
- чем выше максимально допустимая температура, при которой можно стирать, тем качественнее краситель: 60 и более градусов по Цельсию будет достаточно
- обязательно берите постель в соответствии с размерами вашей кровати
Раньше мы рассказывали, почему одежду нужно обязательно выворачивать перед стиркой.
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