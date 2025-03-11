Як часто потрібно вимикати телефон і чому це важливо робити: відповідь експертів

Ми часто користуємося телефонами протягом усього дня, не замислюючись про те, як це впливає на їхню роботу і безпеку. Виявляється, регулярне вимкнення пристрою може значно підвищити його захист і допомогти уникнути низки технічних проблем.

Вимкнення телефону допомагає захистити його від деяких хакерських атак

За словами експертів з безпеки з NSA, це саме по собі допомагає захистити пристрій від деяких хакерських атак. Сьогодні не тільки можна отримати доступ до смартфонів через шкідливі посилання, а й через уразливості з нульовим кліком.

Це включає в себе обхід функцій безпеки смартфона крок за кроком, починаючи з пропущеного дзвінка, потім встановлення перших файлів, що поступово дає змогу отримати доступ до системи, щоб хакери могли витягти вашу інформацію. Уразливості з нульовим кліком зазвичай проходять непомітно, але їм можна запобігти, повністю перезавантаживши пристрій.

Як часто потрібно вимикати телефон?

Проста відповідь від експертів з безпеки про те, як часто слід повністю вимикати телефон: хоча б раз на тиждень. І не тільки для захисту! Крім усунення загроз безпеки, регулярні перезавантаження також допомагають операційній системі смартфона працювати гладко.

Щоб дізнатися, як довго ваш телефон працював без вимкнення, ви можете легко перевірити налаштування системи. На пристроях Android це зазвичай можна знайти в розділі "Пристрій", а потім "Статус". Час роботи відображатиметься в годинах.

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