Як часто потрібно прати простирадла та наволочки восени та взимку

Чому потрібно часто міняти простирадла

Осінь та взимку наші тіла почуваються по-різному. Ми вибираємо більш щільні постільні речі та знаходимося в контакті з ліжком значно більше часу, ніж влітку.

"Наші ліжка та простирадла є мікросередовищем всього, з чим ми стикаємося протягом дня. Вони можуть містити бактерії, дріжджі, забруднення, омертвілі клітини шкіри, а також кліщів, алергени та небезпеки, які несуть домашні тварини", - підкреслює сертифікований дерматолог, доктор Мона Садегпур.

Більшість цих мікроорганізмів побачити неозброєним оком неможливо. Тому, коли ви забираєтеся під затишну теплу ковдру після важкого та холодного робочого дня, ви більше думаєте про комфорт, ніж про полчища бактерій та мікробів, які є на вашій шкірі.

За словами дерматолога, недотримання режиму прання та зміни постільної білизни може стати причиною посилення проблем, пов'язаних з екземою та алергією, а також залучити кліщів.

"Мертві клітини шкіри є їжею для пилових кліщів, які можуть служити джерелом поширених симптомів алергії, а також загострення екземи у людей з чутливою шкірою. олій або кремів ви наносите перед сном і чи дозволено домашнім тваринам спати в ліжку - все це сприяє збільшенню забруднення”, - наголошує експерт.

І кожен такий аспект збільшує шанси на те, що міняти ліжко нам доведеться дуже часто.

Як часто міняти постіль радять дерматологи

"Для більшості людей цілком нормально прати простирадла раз на тиждень. Але якщо у вас активне запальне захворювання шкіри з великою кількістю виділень, у вас алергія і ви не приймаєте душ перед сном, щоби змити алергени, або з вами сплять домашні тварини - то оптимальним стане 2-3 рази на тиждень", - вважає дерматолог Мері Лупо.

Вона підкреслює, що недостатньо часта зміна простирадлом може спровокувати алергію та збільшити ризик шкірних інфекцій.

Звичайно, багато в чому частота залежить від того, скільки часу ви проводите в ліжку. Якщо ви працюєте вдома або любите поніжитися в ліжку півдня у вихідні - вам доведеться прати білизну частіше.

Але є й інший спосіб уберегти ваші простирадла від забруднення - приймайте щодня душ перед сном. Ця практика збільшить ваші шанси відпочити на чистих простирадлах, які не викличуть інфекції, алергії тощо.

"Приймати душ перед сном - це завжди хороша ідея. Він видаляє бруд, пилок, бактерії, клітини шкіри, що відмерли, і довше зберігає білизну чистою", - говорить Лупо.

Як часто міняти простирадла взимку

"Зимові місяці для деяких людей означають менше потовиділення і, отже, меншу потребу в душі. Це пов'язано з нижчими температурами, що викликають менше потовиділення, а також менше часу, що проводиться на відкритому повітрі при активній діяльності. Крім того, для деяких людей ідея замерзнути після душа здається менш привабливою, ніж улітку", - стверджує Садегпур.

Враховуючи нижчий індекс вологості взимку та загальну суху погоду, можуть загостритися шкірні захворювання, такі як екзема та псоріаз, що на думку дерматологів, може призвести до більш рідкісних походів у душ, ніж зазвичай.

Тим більше, що взимку вода в душі зазвичай гарячіша, а це несприятливо впливає на шкіру.

Крім того, осінь і взимку багато людей більш схильні до простудних захворювань, а значить - простирадла забруднюються в рази швидше.

Тому дерматологи рекомендують взимку дотримуватись такого ж графіка зміни простирадлом, що і влітку. Якщо ви ходите в душ і дотримуєтеся гігієни в ліжку, то не менше одного разу на тиждень.

Якщо ж у вас є шкірні захворювання, ви рідше ходите в душ або з вами спить домашній улюбленець, то простирадла варто міняти 2-3 рази на тиждень.