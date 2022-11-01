Как часто нужно стирать постельное белье, чтобы защититься от бактерий

Частота стирки постельного белья зависит от активности использования и частоты соприкосновения с кожей человека. Если долго этого не делать, то могут возникнуть пылевые клещи и микробы.

Эксперты говорят, что не стоит слишком долго ждать, чтобы сменить постельное белье, поскольку это может повлечь за собой размножение пылевых клещей, а также возникнут проблемы с дыханием.

Чтобы лучше защитить себя и насладиться качественным ночным сном, важно держать простыни чистыми.

Как часто нужно стирать

По словам микробиолога из Университета Нью-Йорка Филиппа Торно, стирать постельное белье нужно раз в неделю. Кроме того, если вы спите наедине, принимаете душ каждый вечер и одеваете пижаму, то это нужно делать раз в две недели.

Кроме того, если вы иногда едите в постели или у вас есть домашние животные, то стирать нужно каждые 3-4 дня.

Также желательно стирать постельное белье чаще обычного, если вы страдаете астмой или аллергией. К тому же увеличить частоту стирки следует летом, поскольку человек больше потеет.

Для того, чтобы постирать постельное белье, сначала внимательно прочтите этикетку, чтобы узнать о ткани. Стирайте с помощью обычной программы в машине и используйте мягкое моющее средство.

Также рекомендуется провести повторное полоскание во избежание остатков моющего средства. Это для того, чтобы защититься, если чувствительная кожа.

Нужно ли стирать подушки

Если у вас чувствительная кожа и склонна к прыщам, целесообразно стирать наволочки и подушки каждые три дня. Что касается подушек, то их желательно стирать раз в квартал или даже раз в 6 месяцев.

Отмечается, что флисовые одеяла можно стирать в машине при 60°. Можно сушить в стиральной машине, но при невысокой температуре.