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Як часто поливати орхідею: названо конкретний термін

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Субота 25 березня 2023 19:15
Як часто поливати орхідею: названо конкретний термін Як правильно поливати орхідею (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотична кімнатна квітка орхідея в цілому непримхлива, але догляд за нею має бути особливий. Рослина не любить як заливу, так і пересихання. Тож варто знати, як часто поливати красуню і як зрозуміти, що вона хоче пити.

Про правила поливу квітки розповіла блогерка з TikTok "Світ орхідей".

Як часто треба зволожувати квітку

Як відомо, орхідеї садять в прозорі горщики, через які ви можете бачити коріння рослини. Це дозволяє зрозуміти, коли час поливати квітку.

Але якщо сумніваєтеся, можна користуватися правилом, що орхідею напувають один раз на тиждень.

Враховуйте, що коріння має стати сірого кольору, але не допускайте, щоб воно сохло і зморщувалося. Після поливу корінці стануть зеленими.

Як часто поливати орхідею: названо конкретний термін

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Як правильно поливати

Квітку варто поливати способом занурення у воду. Налийте в окрему ємність-кашпо відстояну воду кімнатної температури.

Занурте вазон з орхідеєю так, щоб вона була у воді на 1/3. Залиште так рослину на кілька годин (2-3 години). Далі дістаньте і поставте на її постійне місце.

Так поливати треба через торф'яний горщик, який є всередині майже всіх вазонів, які ви купуєте у квітникарів чи в магазинах.

В період вегетації (активного нарощування листя чи викиду квітконосів) орхідеї поливайте з додаванням добрива: 2-3 рази з підживленням, потім простою водою.

Не можна підживлювати рослину в період цвітіння, адже квіти просто зів'януть.

Раніше ми писали, чого ніколи не можна робити з орхідеєю, щоб її не вбити.

Дізнайтеся також, як вдома виростити сортову фіалку "як на виставці".

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