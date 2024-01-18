Як часто можна освітлювати волосся, щоб не пошкодити його

Що відбувається під час освітлення волосся

Під час відбілювання волосся хімічні речовини старанно видаляють кольорові пігменти.

Майстер-колорист Лорен Пагліонко каже що коли на волосся наноситься освітлююча пудра, то "лусочки" розкриваються.

Протягом кількох днів ваше волосся може здаватися трохи сухим, але через деякий час воно може відновитися. Проте, якщо ви фарбуєте волосся знову і знову, то завдаєте шкоди структурі волосся.

Ознаки пошкодженого волосся:

сухість

завивання волосся

ламкість

нееластичність

посічені кінці

надмірне сплутування

В ідеалі експерт радить освітлювати волосся не частіше одного разу на вісім тижнів.

Чи можна освітлити волосся двічі за один день

Якщо у вас темне волосся, то освітлення не завжди є простим процесом. Часто для досягнення бажаної світлості потрібно два або більше сеансів відбілювання.

Двічі освітлювати волосся за один день колорист не радить. Все тому, що можна просто сильно пошкодити волосся і шкіру голови.

Сильно пошкоджене освітлене волосся майже завжди спричинене багаторазовим освітленням.

Доглядати за освітленим волоссям потрібно делікатно, використовуючи кондиціонери, мінімум термічної укладки та ніжне розчісування.

Освітлене волосся потребує більше вологи, тому перейдіть на зволожуючий догляд за волоссям.

Перш ніж термічно укладати волосся, збризніть на них термозахисний засіб, щоб запобігти додатковому пошкодженню.

Грубе розчісування може ще більше пошкодити і без того ламкі пасма. Використовуйте незмивний кондиціонер або спрей для розчісування, щоб ваш гребінець легше ковзав по вологому волоссю.