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Как часто можно осветлять волосы, чтобы не повредить их

Можно ли часто осветлять волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Покраска волос делает жизнь разнообразной, позволяет выглядеть интереснее, ярче и подчеркнуть свою индивидуальность. Однако, следует знать, как часто можно осветлять волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Что происходит во время осветления волос

При отбеливании волос химические вещества тщательно удаляют цветные пигменты.

Мастер-колорист Лорен Паглионко говорит, что когда на волосы наносится осветительная пудра, то "чешуйки" раскрываются.

В течение нескольких дней ваши волосы могут казаться немного сухими, но через некоторое время они могут восстановиться. Однако, если вы красите волосы снова и снова, то наносите вред структуре волос.

Признаки поврежденных волос:

  • сухость
  • завывание волос
  • ломкость
  • неэластичность
  • секущиеся концы
  • чрезмерное спутывание

В идеале эксперт советует осветлять волосы не чаще одного раза в восемь недель.

Можно ли осветлить волосы дважды за один день

Если у вас темные волосы, то осветление не всегда является простым процессом. Часто для достижения желаемой светлости требуется два или более сеансов отбеливания.

Дважды осветлять волосы за один день колорист не рекомендует. Все потому, что можно просто сильно повредить волосы и кожу головы.

Сильно поврежденные осветленные волосы почти всегда вызваны многократным осветлением.

Ухаживать за осветленными волосами нужно деликатно, используя кондиционеры, минимум термической укладки и нежное расчесывание.

Осветленные волосы нуждаются в большей влаге, поэтому перейдите на увлажняющий уход за волосами.

Прежде чем термически укладывать волосы, сбрызните на них термозащитное средство, чтобы предотвратить дополнительное повреждение.

Грубое расчесывание может еще больше повредить и без того ломкие пряди. Используйте несмываемый кондиционер или спрей для расчесывания, чтобы ваша расческа легче скользила по влажным волосам.

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Также читайте, как правильно мыть расчески для волос.

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