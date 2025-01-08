Як будуть виглядати чоловіки через 30 років: це може навіть налякати!
Сучасний світ має чимало пасток для людей і щороку лікарі попереджають, що неправильний спосіб життя та харчування може дуже шкідливо впливати на здоров'я. Вчені вирішили створити образ чоловіка, який харчується нездоровою їжею і як він буде виглядати через 30 років.
Які проблеми зі здоров'ям очікують чоловіків через 30 років, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
Науковці за допомогою штучного інтелекту створили модель "Майкл" - візуалізацію середньостатистичного британця через 30 років. Модель показала, як чоловік буде виглядати, якщо продовжуватиме харчуватися нездоровою їжею.
Результат вийшов просто жахливий і навіть трохи лякає: ожиріння, проблеми зі шкірою, набряки, астма, депресія та ризик серйозних захворювань. І у всьому винні ультраоброблені продукти, які містять велику кількість цукру, солі та насичених жирів.
Такі продукти не тільки сприяють розвитку ожиріння та діабету, а й ще негативно впливають на загальне фізичне здоров'я та психологічний стан.
Як буде виглядати чоловік за 30 років, якщо буде вживати ультраоброблені продукти (Фото: Jam Press/Gousto)
У чоловіка майбутнього згорблена спина, живіт випнутий, очі жовті, а обвисле обличчя вкрите прищами. Болючі виразки покривають його набряклі ноги, які часто болять і йому потрібен інгалятор, щоб дихати під час раптових нападів астми.
В цілому "Майкл" виглядає жалюгідно, що вказує на високі показники тривоги та депресії, пов'язані зі споживанням ультраобробленої їжі.
Як буде виглядати чоловік за 30 років, якщо буде вживати ультраоброблені продукти (Фото: Jam Press/Gousto)
Що не можна побачити на картинці, так ще додаткових проблем, пов'язаних з дієтою: поганий сон, втома, сонливість, дратівливість, погана концентрація та стрес. І все це посилює зморшки на обличчі.
Як буде виглядати чоловік за 30 років, якщо буде вживати ультраоброблені продукти (Фото: Jam Press/Gousto)
"Ультраоброблена їжа за своєю суттю не є шкідливою, але коли вона домінує в нашому раціоні та замінює свіжу, багату поживними речовинами їжу, вона може збільшити ризик довгострокових проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання, порушення обміну речовин і дефіцит поживних речовин", - пояснює доктор Гіларі Джонс.
Вона додала, що збалансована дієта, повна свіжих цільних інгредієнтів, є дуже важливою для запобігання хронічним захворюванням і підтримки загального здоров'я.
Як зрозуміти, які продукти насправді шкідливі(Фото: Jam Press/Gousto)
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