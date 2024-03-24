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Як боротися з весняною хандрою: дієві способи

Як боротися з весняною хандрою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Весняна хандра - це абсолютно нормальне явище, яке може зʼявитися у будь-кого з нас. Але з нею варто боротися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.

Як впоратися з весняною хандрою 

Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе "розквітне": не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки: відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди. І прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоровʼя. 

Тому, навіть якщо сонце вже бʼє променями в вікно, бути не в доброму гуморі навесні - нормально.

Насправді ж не всі стають веселими та активними з першими променями весняного сонця. Інколи людина може почуватися навпаки - відчувати погіршення свого стану, бути млявою і постійно втомленою. 

Зміна освітлення

Наші добові ритми змінюються зі збільшенням кількості та інтенсивності сонячного світла. Вони впливають на цикли сну та активності, енергію та настрій. 

Як боротися з весняною хандрою (фото: Freepik)

Зміна розпорядку дня

Проводити більше часу на свіжому повітрі та нарешті почати робити те, чим давно хотіли займатися, - дуже корисно. Але для організму це зміна (чи навіть стрес), до якої мозок і тіло повинні звикнути поступово. 

Очікування

Часто ми очікуємо від себе бути щасливішими та активнішими лише тому, що світить сонце, на вулиці стає тепліше, а природа навколо прокидається. Внаслідок цього лише стаємо суворішими до себе, втрачаємо енергію та мотивацію. 

Як впоратися з хандрою:

  •  налаштуй графік сну
  • прислухайся до себе, щоб дізнатися, що дратує тебе навесні (замерзнути зранку та впріти вдень - теж впливає на настрій) 
  • медитуй, веди щоденник, щоб прийняти власні (позитивні та не дуже) емоції та почуття
  • регулярно займайся фізичною активністю
  • харчуйся збалансовано
  • будь на звʼязку з близькими й тими, хто може підтримати.

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