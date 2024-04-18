Як боротися з алергією на пилок у дітей і дорослих: поради лікарів

Боротися з алергією в домашніх умовах не завжди легко. З настанням тепла велика кількість пацієнтів прямують до лікарів зі скаргами на чхання, свербіж носа, затяжні риніти, свербіж і набряк очей, кашель чи задишку. Все це може бути симптомами пилкової алергії.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "НДСЛ Охматдит" у Facebook розповідає, як можна допомогти людині з алергією.

"Хвилі" пилкування в Україні

За словами експертів, пилкування в Україні має три хвилі:

в березні починають пилкувати дерева (основний алерген - береза)

наприкінці травня - долучаються лугові трави

в середині липня причиною алергії стають бур'яни (амброзія, полин тощо)

Уточнюється, що в сезон пилкування значимим алергеном є пліснява.

Щоб зрозуміти, які алергени перебувають у повітрі саме зараз, можна переглядати спеціальний алергопрогноз.

Як допомогти людині з алергією

Якщо у дитини або дорослого наявні алергічні реакції на пилок, лікарі радять:

після приходу з вулиці одразу перевдягтись, вмитись, промити ніс ізотонічними сольовими розчинами

виходити на вулицю в головних уборах і частіше мити голову, оскільки велика кількість пилку накопичується на волоссі

використовувати для захисту очей сонцезахисні або звичайні окуляри

у найважчі дні - захищати обличчя маскою

за можливості - користуватись кондиціонерами у квартирі та машині, або хоча б зачиняти вікна на ніч

робити вологе прибирання підвіконь

не сушити прання на вулиці та відкритих балконах

Варто зазначити, що медикаментозна терапія включає:

сучасні антигістамінні препарати другого покоління

барʼєрні спреї

місцеві стероїдні препарати тощо

Насамкінець, алергію можна подолати шляхом алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ).

Для цього потрібно провести алергообстеження, визначити значимий алерген та після сезону пилкування почати його введення дрібними дозами у спеціальній концентрації. Так організм звикне до алергену і перестане на нього реагувати.

Цікаві факти про алергію

Кульбабки й бузок зазвичай викликають алергічні реакції тільки тоді, якщо безпосередньо засунути носа у квітку (оскільки їхній пилок важкий і практично не літає у високих концентраціях в повітрі).

Деякі пацієнти з пилковою алергією страждають на оральний алергічний синдром (свербіж і легкий набряк слизової губ, язика, ротової порожнини, горла) при вживанні деяких продуктів, які за своєю молекулярною структурою схожі на проблемний пилок. Наприклад, при алергії на березу дуже часто виникає реакція на моркву, яблуко, полуницю (після термічної обробки реакції на ці продукти немає).