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Как болит сердце перед инфарктом: врач назвал четкие признаки

Пятница 12 апреля 2024 19:44
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Как болит сердце перед инфарктом: врач назвал четкие признаки Врач рассказал о признаках боли сердца перед инфарктом (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Юрий Габорец

Инфаркт – одна из самых частых причин преждевременной смертности во всем мире. И в Украине тоже. Врачи постоянно напоминают, что нужно беречь здоровье сердца, правильно питаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и обязательно проверять у врача состояние главного органа в организме человека.

Как может болеть сердце перед инфарктом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам эксперта, основным признаком сердечного приступа или инфаркта является резкая, кинжальная боль в груди, которая отдает в плечо, в спину, между лопатками. Также такая боль может отдавать в шею или руку.

"Она давит большой площадью в глубине и сильно жжет, потому что начинается гипоксия сердечной мышцы", - добавил врач.

Он подчеркнул, что у людей, у которых запущен сахарный диабет, такой сильной боли может и не быть. Инфаркт в таком случае может проявиться слабостью, низким давлением, аритмией и холодным липким потом.

Еще один четкий признак именно инфаркта – при изменении положения боль не становится меньше или слабее.

Юрий Габорец советует в таких случаях положить под язык таблетку нитроглицерина или хотя бы аспирин, принять горизонтальное положение и вызвать скорую помощь.

"Диагноз ставится на основе ЭКГ и по уровню кардиотропинов. Надо успеть на коронографию, чтобы поставить пружинку на перекрытую артерию. Это позволит избежать рубца на сердце", - подчеркнул врач.

Он отметил, что у женщин инфаркт встречается реже, чем у мужчин, и это связано с гормональным фоном. И следует знать, что после наступления климакса у женщин эта защита пропадает.

"Меньше нервничайте, контролируйте давление и сахар, раз в полгода или год найдите время на кардиолога", - советует Юрий Габорец.

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