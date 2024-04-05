Три тривожних ознаки серцево-судинних захворювань: зверніть увагу на ноги

Серцево-судинні захворювання у всьому світі стоять на перших позиціях серед причин, які викликають передчасну смертність. До переліку таких хвороб входять стани, що впливають на серце та систему кровообігу, інсульти, ішемічна хвороба серця та інфаркти та серцева недостатність. Певні симптоми таких захворювань можна побачити чи відчути, а певні - скриті або приховані за іншими ознаками.

Які признаки проблем с серцево-судинною системою можна побачити на ступнях та пальцях ніг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Американської академії дерматології.

На що потрібно звернути увагу:

Набряк ніг

Опухлі ступні, а також гомілки та кісточки є одним з симптомів захворювання серця. Медики називають це явище набряками. Вони переважно вказують, що ваше серце працює неправильно.

"Багато захворювань серця призводять до накопичення рідини в ступнях і гомілках", - підкреслюють лікарі.

Сині пальці ніг

Така ознака може вказувати на закупорку кровоносної судини. При цьому кінцівка може бути дуже холодною, бо в ній не циркулює кров. Якщо ділянка шкіри стала синьою або фіолетовою, коли вам тепло, це може бути ознакою того, що ваша кров не отримує достатньої кількості кисню.

Болючі шишки на пальцях ніг

Такі шишки на пальцях ніг називаються вузлами Ослера і можуть вражати пальці.

"Якщо у вас серцева інфекція, відома як інфекційний ендокардит, ці болючі ущільнення можуть утворитися на пальцях рук, ніг або в обох місцях. Вони можуть зберігатися від кількох годин до кількох днів", - підкреслюють фахівці.

Також не можна ігнорувати дуже рідкісний симптом - коричневі або червонуваті плями на підошві ніг або на руках. Такий симптом вказує на інфекцію у серці або у кровоносній судині.