Як близькі люди можуть передавати "привіти" після своєї смерті: зверніть увагу на ці знаки

Чи замислювались ви коли-небудь, чи могли ваші покійні рідні посилати вам знаки? Деякі люди впевнені, що після смерті душі продовжують спілкуватися з нами через різноманітні сигнали. Як це відбувається і що насправді можна означати та чи інша подія?
Які знаки можуть подавати ваші близькі, які померли, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
З давніх часів люди вірили, що наші близькі після того, як залишили цей світ, можуть подавати нам знаки різними способами.
Це можуть бути не лише звичні спогади, але й чітко виражені сигнали, які передаються через природні явища, запахи, предмети чи навіть тварин.
Природні явища, такі як веселка або зимове гало, можуть бути сигналами від душі. Вони з'являються не випадково, а в ті моменти, коли ми найбільше потребуємо підтримки чи розробки.
Метелики - це символ зміни та переходу в нове життя. Якщо вони з'являються перед вами, це може бути ознакою того, що ваша близька людина знаходиться у гарному місці і їй спокійно.
Спостерігаючи за хмарами, можна побачити різноманітні фігури, які нагадують про моменти з вашими рідними. Це також може бути символом того, що вони поруч і намагаються подати знак.
Знайдена монета в найбільш несподіваний момент - це дуже розширений знак. Це може бути підтвердженням, що ви на правильному шляху або відповідь на запитання, про яке ви саме у цей момент думали.
Білі пір'їнки символізують присутність ангелів і покійних рідних. Вони можуть з'явитися на вашому шляху, нагадуючи, що ваша близька людина знаходиться в безпеці й що все добре.
Мерехтіння або швидкі вогники, які ви помічаєте в темряві, можуть бути посланням духа. Це сигнал того, що ваші рідні намагаються висвітлити ваш шлях.
Поява улюблених запахів - сигнали, що рідна людина поруч. Це може бути запах парфумів, їжі чи навіть диму, який був важливий для покійної людини.
Іноді домашні улюбленці реагують на присутність духів, дивлячись у "порожнечу". Вони можуть бачити або відчувати те, що ми не помічаємо.
Маленькі діти часто сміються або дивляться в порожнечу, що може бути ознакою того, що вони бачать те, що недоступно дорослим.
Легкі дотики, які ви можете відчувати на своєму тілі, - це ще один спосіб, через який духи спілкуються з нами. Це може бути на плечі, на голові або навіть дотик до рук. Ще може бути скрип, звук кроків, стук, зітхання.
Миготливі лампочки, увімкнення обладнання без вашого втручання - це сигнали від духів, через які вони намагаються привернути вашу увагу.
Часом певні пісні чи музика, що звучить у той момент, коли ви згадуєте про своїх рідних, можуть бути символами їхнього спілкування з вами.
Зв'язок з покійними рідними через такі знаки - це давня традиція, яка має коріння у багатьох культурах. Однак важливо пам'ятати, що таке явища - це не випадковість.
Душі наших близьких завжди прагнуть підтримувати зв'язок, хоча й не завжди через традиційні способи.
Якщо ви часто зустрічаєте одні й ті ж знаки, зверніть увагу на контекст і ваше почуття в цей момент. Ваша інтуїція підкаже вам, чи це насправді знак від вашої близької людини.
Вони можуть бути дуже особистими, тому важливо звертати увагу на деталі, щоб не пропустити важливе послання. І якщо ви отримали знак, не забувайте подякувати рідним за їхню присутність і підтримку.
Раніше ми писали про те, що означає, коли пташка стукає у ваше вікно.
А ще розповідали про те, чи можна спати на ліжку, на якому померла людина.
Під час написання матеріалу використані джерела: Life after Life, The Spirit Science, Psychic Science, Mind body green