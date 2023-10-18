Як безпечно допомагати ЗСУ, щоб не віддати кошти шахраям: інструкція для українців

Впродовж повномасштабної війни українці багато допомагають захисникам і захисницям, а волонтери відкривають збори на нові потреби. Проте разом із ними активізувалися й аферисти, які охоче зароблять на будь-чому.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Дія.Освіта розповідає, як не натрапити на онлайн-шахраїв під час війни.
Головна мета аферистів - зачепити ваші емоції та викрасти ваші кошти чи персональні дані. Вони намагаються видати себе за відомі благодійні організації.
При цьому шахраї можуть збирати кошти різним шляхом: підходити на вулиці, створювати підроблені вебсайти, схожі на справжні фонди, телефонувати, відправляти електронні листи, які також можуть бути фішинговими.
Не піддавайтеся емоціям. Шахраї можуть публікувати фото чи історії людей, писати емоційні тексти. Проте важливо завжди спершу перевіряти, а потім емоційно реагувати та формувати своє ставлення до організації. Не дозволяйте нікому примушувати вас донатити гроші.
Не вводьте персональних даних на вебсайті організації. Ідеться про банківські та особисті дані про ваше місце перебування та прізвище. Якщо ви вперше використовуєте сайт, то переказуйте платежі за реквізитами через банк, не даючи сайту фонду свої дані, такі як номер картки чи пін-коди.
Не робіть донати готівкою. Користуйтеся переказами коштів.
Не поширюйте фейкову інформацію. Перед тим, як поширювати інформацію про допомогу, уважно перегляньте публікацію, яку ви хочете поширити, та її автора. Перевіряйте її на правдивість.
Не відкривайте листів чи повідомлень у месенджерах від незнайомих людей, які відправляють посилання та прохання переказати кошти на благодійність. Листи та повідомлення можуть бути фішинговими та містити віруси. Інколи такі повідомлення у месенджерах можуть надходити й від знайомих, чиї акаунти зламали зловмисники.
Раніше ми розповідали, як аферисти обманюють українців, представляючись військовими.
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