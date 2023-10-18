Як безпечно допомагати ЗСУ, щоб не віддати кошти шахраям: інструкція для українців

Як працюють шахрайські організації

Головна мета аферистів - зачепити ваші емоції та викрасти ваші кошти чи персональні дані. Вони намагаються видати себе за відомі благодійні організації.

При цьому шахраї можуть збирати кошти різним шляхом: підходити на вулиці, створювати підроблені вебсайти, схожі на справжні фонди, телефонувати, відправляти електронні листи, які також можуть бути фішинговими.

Що робити, щоб не втрапити на "гачок"

Дослідіть організації, яким ви б хотіли задонатити кошти. Оберіть сферу, де хочете надати допомогу та запитайте знайомих, пошукайте в Інтернеті організації, які займаються такою благодійністю.

Звертайте увагу на звіти від БФ. Перевірені організації завжди публікують результати своїх зборів.

Перевірте реєстраційні документи організації, чи вони взагалі є. Якщо ні, то напишіть офіційного листа із запитом про офіційну реєстрацію фонду.

Перевіряйте правильність адреси сайту та інтерфейс. Переконайтеся також, що в сайту безпечне з'єднання, тобто він надійний з погляду безпеки. По-перше, на сайті має бути замочок, який означає безпечне з'єднання, а в самій адресі - https, а не http.

Тих людей, які поширюють інформацію про збори, ви повинні знати й бути впевненими в їхній репутації та надійності. Особливо це стосується тих випадків, коли ви хочете особисто переказати кошти не організації, а волонтерам.

Організація повинна чітко вказувати, для чого збирають кошти. Якщо ця інформація відсутня, ви можете написати офіційного листа із запитом.

Чого точно не варто робити

Не піддавайтеся емоціям. Шахраї можуть публікувати фото чи історії людей, писати емоційні тексти. Проте важливо завжди спершу перевіряти, а потім емоційно реагувати та формувати своє ставлення до організації. Не дозволяйте нікому примушувати вас донатити гроші.

Не вводьте персональних даних на вебсайті організації. Ідеться про банківські та особисті дані про ваше місце перебування та прізвище. Якщо ви вперше використовуєте сайт, то переказуйте платежі за реквізитами через банк, не даючи сайту фонду свої дані, такі як номер картки чи пін-коди.

Не робіть донати готівкою. Користуйтеся переказами коштів.

Не поширюйте фейкову інформацію. Перед тим, як поширювати інформацію про допомогу, уважно перегляньте публікацію, яку ви хочете поширити, та її автора. Перевіряйте її на правдивість.

Не відкривайте листів чи повідомлень у месенджерах від незнайомих людей, які відправляють посилання та прохання переказати кошти на благодійність. Листи та повідомлення можуть бути фішинговими та містити віруси. Інколи такі повідомлення у месенджерах можуть надходити й від знайомих, чиї акаунти зламали зловмисники.