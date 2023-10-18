Как безопасно помогать ВСУ, чтобы не отдать средства мошенникам: инструкция для украинцев

Во время полномасштабной войны украинцы много помогают защитникам и защитницам, а волонтеры открывают сборы на новые нужды. Однако вместе с ними активизировались и аферисты, которые охотно заработают на чем-либо.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Дія.Освіта рассказывает, как не встретить онлайн-мошенников во время войны.
Главная цель аферистов - задеть ваши эмоции и украсть ваши средства или персональные данные. Они пытаются выдать себя за известные благотворительные организации.
При этом мошенники могут собирать средства разным путем: подходить на улицы, создавать поддельные вебсайты, похожие на настоящие фонды, звонить по телефону, отправлять электронные письма, которые также могут быть фишинговыми.
Не поддавайтесь эмоциям. Мошенники могут публиковать фотографии или истории людей, писать эмоциональные тексты. Однако важно всегда сначала проверять, а затем эмоционально реагировать и формировать свое отношение к организации. Не позволяйте никому принуждать вас донатить деньги.
Не вводите персональные данные на веб-сайте организации. Речь идет о банковских и личных данных о вашем местоположении и фамилии. Если вы впервые используете сайт, то переводите платежи по реквизитам через банк, не давая сайту фонда свои данные, такие как номер карты или пин-коды.
Не делайте донаты наличными. Используйте перевод средств.
Не распространяйте фейковую информацию. Прежде чем распространять информацию о помощи, внимательно просмотрите публикацию, которую вы хотите распространить, и ее автора. Проверяйте ее на правдивость.
Не открывайте письма или сообщения в мессенджерах от незнакомых людей, отправляющих ссылки и просьбы перевести средства на благотворительность. Письма и сообщения могут быть фишинговыми и содержать вирусы. Иногда такие сообщения в мессенджерах могут поступать и от знакомых, чьи аккаунты взломали злоумышленники.
Раньше мы рассказывали, как аферисты обманывают украинцев, представляясь военными.
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