Як батьки перешкоджають одужанню дітей: лікар назвала шкідливі "домашні" способи

Чи не можна лікувати дітей

Складні краплі в ніс

За словами лікаря, такі краплі раніше були популярними, як комплексний засіб лікуванню нежитю. Однак, зараз багато людей і досі використовують такі краплі, але у сучасній медицині цього не рекомендують робити.

Фахівець каже, що складні краплі не мають доведеної ефективності. Вони складаються з декількох компонентів, що в більшості випадків не є необхідним для лікування дитини.

Антибіотики

Важливо, що антибіотик має бути приписаний тільки лікарем після обстеження. Зокрема, при вірусних захворюваннях антибіотики приймати немає сенсу.

Впевнитись в тому, що дитина має бактеріальне захворювання допоможе звичайний клінічний аналіз крові, розшифрований спеціалістом.

Інгаляції

Кардіолог каже, що інгаляційна терапія направлена на те, щоб доставити ліки в дихальні шляхи. Інгаляції не можна проводити без попередньої консультації лікаря, на якій він встановив вид кашлю, тяжкість захворювання та підбере необхідний препарат, щоб заливати у небулайзер.

Вітамін С

Медик каже, що не можна вживати вітамін С при застудах і ГРВІ. Все тому, що коли в організм потрапляє багато такого вітаміну, то його всмоктування в кишківнику значно зменшується.

Також при передозуванні вітаміну С може виникнути алергічна реакція. Тому немає сенсу додатково приймати цей вітамін в препараті. Достатньо нормально харчуватись та вживати овочі, зелень та фрукти.

Ехінацея

Лікар застерігає, якщо ви вирішили приймати самі або дати дитині ехінацею, то важливо пам'ятати, що вона має протипоказання.

Особливо обережними варто бути алергікам на рослини сімейства маргариток (маргаритки, хризантеми, амброзія та календула).

Також фітопрепарати не контролюються так як, ліки. Тому дозування та склад можуть відрізнятись від зазначених на упаковці.

Провітрювання

Лікар наголошує, що при температурі не можна грітися. Все тому, що температура може ще вище піднятись і стати не контрольованою.

При високій температурі дитину потрібно одягати так, як їй комфортно, бажано в бавовняну одежу. При лихоманці потрібно дати парацетамол та ібупрофен в дозуванні згідно з віком.