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Как родители препятствуют выздоровлению детей: врач назвала вредные "домашние" способы

Как нельзя лечить детей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сильные перепады температуры и активизация вирусов дают о себе знать и повышение заболевания среди детей и взрослых. Однако, когда болеет ребенок, то родители могут использовать "домашние" схемы лечения, которые не только не являются эффективными, но и могут навредить ребенку.

Об этом рассказала детский кардиолог, врач УЗИ Татьяна Бульба в Instagram.

Чем нельзя лечить детей

Сложные капли в нос

По словам врача, такие капли раньше были популярны, как комплексное средство лечению насморка. Однако сейчас многие люди до сих пор используют такие капли, но в современной медицине этого не рекомендуют делать.

Специалист говорит, что сложные капли не обладают доказанной эффективностью. Они состоят из нескольких компонентов, что в большинстве случаев необязательно для лечения ребенка.

Антибиотики

Важно, что антибиотик должен быть приписан врачом после обследования. В частности, при вирусных заболеваниях антибиотики принимать бессмысленно.

Убедиться в том, что у ребенка бактериальное заболевание поможет обычный клинический анализ крови, расшифрованный специалистом.

Ингаляции

Кардиолог говорит, что ингаляционная терапия направлена на то, чтобы доставить лекарство в дыхательные пути. Ингаляцию нельзя проводить без предварительной консультации врача, на которой он установил вид кашля, тяжесть заболевания и подберет необходимый препарат, чтобы заливать в небулайзер.

Витамин С

Медик говорит, что нельзя употреблять витамин С при простудах и ОРВИ. Все потому, что когда в организм попадает много такого витамина, его всасывание в кишечнике значительно уменьшается.

Также при передозировке витамина С может возникнуть аллергическая реакция. Потому нет смысла дополнительно принимать этот витамин в препарате. Достаточно нормально питаться и употреблять овощи, зелень и фрукты.

Эхинацея

Врач предостерегает, если вы решили принимать сами или дать ребенку эхинацею, то важно помнить, что у нее есть противопоказания.

Особенно осторожными следует быть аллергикам на растения семейства маргариток (маргаритки, хризантемы, амброзия и календула).

Также фитопрепараты не контролируются как лекарства. Поэтому дозировка и состав могут отличаться от указанных на упаковке.

Проветривание

Врач отмечает, что при температуре нельзя греться. Все потому, что температура может еще выше подняться и стать неконтролируемой.

При высокой температуре ребенка нужно одевать так, как ему комфортно, желательно в хлопчатобумажную одежду. При лихорадке следует дать парацетамол и ибупрофен в дозировке по возрасту.

Ранее мы сообщали, чем нельзя понижать температуру детям.

Также педиатр называла главные ошибки при лечении кишечной инфекции.

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