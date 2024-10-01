Як виживати у батьківських чатах: запам'ятайте ці прості правила

Не використовуйте нікнейми

Дуже зручно, коли всі учасники групи підписані своїми справжніми іменами та прізвищами, а не нікнеймами типу "Кішечка", "Бандит", "Танечка С". Звертаючись до іншої людини на ім'я, познайомитися та дійти спільної мови значно простіше.

Вмикайте беззвучний режим

Звісно, ви хочете бути в курсі всіх подій та вчасно реагувати у дискусіях. Однак у розпал обговорення кількість повідомлень на хвилину може сягати десятків. Коли весь цей час ваш телефон надсилає повідомлення, це може звести з розуму не тільки вас, а й оточення. Це неймовірно дратує, відволікає від роботи або домашніх справ. Тому вимикайте звук чатів та повертайтеся до них, коли у вас на це є час.

Не надсилайте меми, картинки та квіточки

Батьківській чат не вимагає формального спілкування. Але не варто його засмічувати привітаннями та листівками до свят, гумористичними мемами та картинками. Тим більш, що це може дратувати інших учасників чату. Нехай шкільна група буде тільки для важливих повідомлень.

Не поширюйте новини

Чутки, новини про трагедії, фейкові статті - і це все у той час, коли й так у людей нерви на межі. Якщо ви хочете повідомити щось дійсно дуже важливе - спочатку ви маєте бути впевнені у джерелі інформації. Не варто змушувати панікувати десятки дорослих, у яких є й інші справи.

Не вчиняйте скандалів

Ви дорослі люди. І маєте вміти домовлятися без гучних скандалів, сварок та лайки. Тим більш, що ви є прикладом для своїх дітей. Не починайте у батьківському чаті бої гладіаторів, не переходьте на особистості, не ображайте інших учасників, навіть якщо ви не згодні з їхньою думкою. І якщо у вас є питання до конкретної людини - напишіть в особисті повідомлення.

Не залишайте голосових повідомлень

Ні, це не зручний спосіб отримання повідомлення й існує багато людей, які категорично проти такого способу спілкування. Краще витратити більше часу, але написати текстовий месседж. І не поспішайте, адже помилки можуть надати вашому повідомленню зовсім іншого змісту.

Пропонуйте зустріч

Якщо виникає якесь спірне питання або неприємна ситуація, то запропонуйте зустрітися особисто та обговорити його. Часто ті, хто найбільше скандалить у чаті, при зустрічі вітаються, відводять погляд та забувають про свої претензії.

Ви маєте право на свою думку

Ви маєте право висловити свою думку у чаті, як і інші його учасники, навіть, якщо вона відрізняється від думки більшості. Але ніхто не зобов'язаний з нею погоджуватися, як і ви не зобов'язані погоджуватися з думкою інших. Доводити свою правоту з піною у роті - не варто. Не вступайте у перепалки та не піддавайтеся на провокації.

Робіть скріни

Якщо вам погрожують, вимагають щось, висловлюють щось, що можна ідентифікувати, як порушення законодавства - робіть скріни та записуйте розмови. І попереджуйте про це учасників процесу. Переважно після цього тон змінюється, слова підбираються ретельніше.

Не поспішайте з висновками

Враховуйте думки усіх учасників чату та переконайтеся, що всі правильно розуміють суть питання. Нагадайте, що комфорт та якість навчання дітей - ваш пріоритет. Передавайте інформацію повно, коротко та зрозуміло. Намагайтеся не писати нічого на емоціях - дайте собі 5-15 хвилин, щоб охолонути.