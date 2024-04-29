Як батькам дізнатися, чи булять дитину: поради психологині

Психологиня Світлана Арефнія, яка відома за багатьма шоу каналу СТБ, відповіла, як батькам зрозуміти по своїй дитині, що її цькують.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю кандидатки психологічних наук Славі Дьоміну.
Зі слів Світлани, батьки не повинні втрачати контакт зі своєю дитиною. Вони постійно мають комунікувати із нею.
Однак це спрацює лише у тому випадку, якщо попередньо налагоджене спілкування.
"Ви питаєте дитину, що з тобою не так, можливо, тебе хтось ображає. Але тут важливий момент: якщо у вас була налагоджена попередня комунікація. Тобто, якщо ви до цього не цікавились життям своєї дитини, а тепер, по типу: "А що з тобою не так?", то нічого не допоможе, дитина не відкриється", - порадила психологиня.
Також вона зазначила, що дитина має відчувати, що за нею стоять безпечні й турботливі батьки.
Цей здоровий інтерес батьків, каже Арефнія, і дасть можливість ділитися своїми переживаннями.
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