Jerry Heil постраждала від атаки росіян: що відомо

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка днями назвала топ-5 своїх улюблених поетів , постраждала від атаки російських ботів на свою сторінку в Instagram, через що змушена була 19 лютого видалити акаунт у соціальній мережі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал артистки.

За словами співачки, атака росіян спричинила значне зниження видимості її контенту через алгоритми Instagram, які помилково сприймали активність ботів як штучне накручування.

“Страждаю через ці атаки вже декілька років. Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через бот-атаки, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм Instagram приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність. Сьогодні дуже легко посягати на нашу культуру просто через діджитал”, - поділилася Jerry Heil.

Зірка також зазначила, що подібним атакам піддавалися й інші українські артисти, зокрема alyona alyona, Володимир Дантес і KOLA.

Ситуація загострилася під час Нацвідбору на Євробачення-2024, де вона виступала у дуеті з alyona alyona.

“Я зробила вдих і видих та продовжуватиму робити те, що я роблю. Але прорватися на новому етапі своєї творчості можливо лише з вашою підтримкою, я дуже потребую її”, - звернулася до слухачів Яна.

Крім того, Шемаєва була змушена також видалити своє нове відео на трек “Розчиняюсь", який вона записала разом з Євгеном Хмарою.

Скриншот

Наразі співачка відновила свою сторінку в Instagram, а також перезалила mood-відео. Однак гарантій, що вона не потрапить знову у подібну ситуацію через дії російських ботів - немає.

Також, за словами артистки, відтепер її сторінка в Instagram “буде приватною, тільки для шановних".