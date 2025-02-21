Jerry Heil пострадала от атаки россиян: что известно

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая на днях назвала топ-5 своих любимых поэтов , пострадала от атаки российских ботов на свою страницу в Instagram, из-за чего вынуждена была 19 февраля удалить аккаунт в социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал артистки.

По словам певицы, атака россиян вызвала значительное снижение видимости ее контента из-за алгоритмов Instagram, которые ошибочно воспринимали активность ботов как искусственное накручивание.

"Страдаю из-за этих атак уже несколько лет. Я боролась, потом принимала, но я каждый раз была вынуждена кричать о своих новых треках, потому что из-за бот-атак, которые происходили именно во время релизов, алгоритм Instagram скрывал меня от людей, считая, что это я себе нечестно накручиваю активность. Сегодня очень легко посягать на нашу культуру просто через диджитал", - поделилась Jerry Heil.

Звезда также отметила, что подобным атакам подвергались и другие украинские артисты, в частности alyona alyona, Владимир Дантес и KOLA.

Ситуация обострилась во время Нацотбора на Евровидение-2024, где она выступала в дуэте с alyona alyona alyona.

"Я сделала вдох и выдох и буду продолжать делать то, что я делаю. Но прорваться на новом этапе своего творчества возможно только с вашей поддержкой, я очень нуждаюсь в ней", - обратилась к слушателям Яна.

Кроме того, Шемаева была вынуждена также удалить свое новое видео на трек "Розчиняюсь", который она записала вместе с Евгением Хмарой.

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Сейчас певица восстановила свою страницу в Instagram, а также перезалила mood-видео. Однако гарантий, что она не попадет снова в подобную ситуацию из-за действий российских ботов - нет.

Также, по словам артистки, отныне ее страница в Instagram "будет частной, только для уважаемых".