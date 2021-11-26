Jerry Heil перепела знаменитый хит Басты "Сансара" на украинском языке: "до мурашек" (видео)

Украинская певица Jerry Heil уже не в первый раз представляет собственные каверы на известные композиции. В этот раз она решила сделать собственный вариант знаменитой песни Басты "Сансара".

Она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах.

Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.

"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз… Как вам перевод?" – написала артистка.

Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, и они отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно.