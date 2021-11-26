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Jerry Heil переспівала знаменитий хіт Басти "Сансара" українською мовою: "до мурашок" (відео)

Автор: Анна Шиканова

Відома українська співачка Jerry Heil переклала українською мовою знаменитий хіт російського виконавця Басти "Сансара". Нова пісня звучить дуже оригінально і мелодійно.

Відео зі своєю версією пісні "Сансара" Jerry Heil розмістила в Instagram.

Українська співачка Jerry Heil вже не вперше представляє власні кавери на відомі композиції. Цього разу вона вирішила зробити власний варіант знаменитої пісні Басти "Сансара".

Вона повністю переклала текст пісні українською мовою і виконала її під власний акомпанемент на клавішах.

Як зазначила виконавиця, саме ця композиція змушує її плакати щоразу.

"Мало яка пісня може пробити на сльози, але ця – кожен раз ... як вам переклад?" - написала артистка.

Відео з кавером викликало багато коментарів від користувачів, і вони відзначили, що композиція стала звучати більш м'яко і чуттєво.

  • Небо перекинь ... тільки українська мова здатна на таке!
  • Скажу, що у твоєму виконанні ця пісня стала ще більш чуттєвою. Просто мурашки.
  • Це супер! Можна закохатися у цю пісню заново…
  • Прекрасне виконання і переклад! До мурах…
  • Нереально круто! Мурашки бігають досі.
  • Так красиво українською ... Дякуємо.
  • Це неймовірно! Я обожнюю цю пісню і завжди хотіла, щоб вона була українською мовою.
  • Чудово, проймає до мурах. Переливи голосу.
  • У твоєму виконанні ще краще

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Jerry Heil здивувала визнанням про свої витрати.

А також розповідали про те, що Jerry Heil зробила зізнання про дитячі комплекси.

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каверJerry Heil