Jerry Heil переспівала знаменитий хіт Басти "Сансара" українською мовою: "до мурашок" (відео)

Українська співачка Jerry Heil вже не вперше представляє власні кавери на відомі композиції. Цього разу вона вирішила зробити власний варіант знаменитої пісні Басти "Сансара".

Вона повністю переклала текст пісні українською мовою і виконала її під власний акомпанемент на клавішах.

Як зазначила виконавиця, саме ця композиція змушує її плакати щоразу.

"Мало яка пісня може пробити на сльози, але ця – кожен раз ... як вам переклад?" - написала артистка.

Відео з кавером викликало багато коментарів від користувачів, і вони відзначили, що композиція стала звучати більш м'яко і чуттєво.