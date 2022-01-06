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Jerry Heil ледь не постраждала від фаната із Росії: незаконно перетнув кордон (відео)

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Четвер 06 січня 2022 16:29
Jerry Heil ледь не постраждала від фаната із Росії: незаконно перетнув кордон (відео) Jerry Heil переслідував надокучливий фан з Росії
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Jerry Heil розповіла, як фанат з Росії писав їй повідомлення сексуального характеру та незаконно перетнув кордон, щоб зустрітися з нею.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка розповіла, про те, як півтора року їй писав фанат з Росії. Зазначається, що усі його монологи були з сексуальним підтекстом. Хоча артистка блокувала сторінки шанувальника, видаляла його повідомлення, однак він постійно створював нові сторінки та продовжував писати.

В соцмережі виконавиця повідомила, що організовує фан-зустріч у Львові.

"Тоді він писав, що їде у Львів. До повідомлень: "Хочу позбутися з тобою цноти" додавав фотографії з транспорту, щоб я не сумнівалася в тому, що він справді їде,
– розповіла вона.

Тому вона викликала поліцію, працівники якої повідомили, що згідно з законодавством України цій людині загрожує штраф у розмірі 51 гривні або адміністративний арешт до 15 діб.

Однак Jerry Heil наголосила, що правоохоронці не звернули увагу на той факт, що чоловік двічі намагався перетнути кордон України літаком, однак його не пропустили. І на третій раз він приїхав автобусом і домовився з нашим прикордонником. Тобто незаконно потрапив на територію України.

За словами потерпілої, поліцейські не зрозуміли небезпечності ситуації та, затримавши чоловіка, спочатку пропонували "вийти з ним поговорити". За відсутності складу кримінального злочину переслідувача відпустили.

Тому наразі чоловіка, на ім'я Іван відправлено додому, але писати повідомлення він не припинив.

Раніше ми повідомляли, що Jerry Heil закохала в українську мову зірку Голлівуду.

Також ми писали, що Jerry Heil переспівала знаменитий хіт Басти "Сансара" українською мовою.

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