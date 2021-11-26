Jerry Heil перепела знаменитый хит Басты "Сансара" на украинском языке: "до мурашек" (видео)
Известная украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новая песня звучит очень оригинально и мелодично.
Видео со своей версией песни "Сансара" Jerry Heil разместила в Instagram.
Украинская певица Jerry Heil уже не в первый раз представляет собственные каверы на известные композиции. В этот раз она решила сделать собственный вариант знаменитой песни Басты "Сансара".
Она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах.
Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.
"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз… Как вам перевод?" – написала артистка.
Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, и они отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно.
- Небо перекинь…Только украинский язык способен на такое!
- Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала еще более чувственной. Просто мурашки.
- Це супер! Можна закохатися у цю пісню заново…
- Прекрасне виконання і переклад! До мурах…
- Нереально круто! Мурашки бігають досі.
- Так красиво українською…Дякуємо.
- Це неймовірно! Я обожнюю цю пісню і завжди хотіла, щоб вона була на українській мові.
- Чудово, проймає до мурах. Переливи голосу.
- У твоєму виконанні ще краще
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