Jerry Heil перепела знаменитый хит Басты "Сансара" на украинском языке: "до мурашек" (видео)

Известная украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новая песня звучит очень оригинально и мелодично.

Видео со своей версией песни "Сансара" Jerry Heil разместила в Instagram.

Украинская певица Jerry Heil уже не в первый раз представляет собственные каверы на известные композиции. В этот раз она решила сделать собственный вариант знаменитой песни Басты "Сансара".

Она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах.

Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.

"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз… Как вам перевод?" – написала артистка.

Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, и они отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно.