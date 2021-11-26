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Jerry Heil перепела знаменитый хит Басты "Сансара" на украинском языке: "до мурашек" (видео)

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 12:03
Jerry Heil перепела знаменитый хит Басты "Сансара" на украинском языке: "до мурашек" (видео) Jerry Heil перепела знаментитую песню Басты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новая песня звучит очень оригинально и мелодично.

Видео со своей версией песни "Сансара" Jerry Heil разместила в Instagram.

Украинская певица Jerry Heil уже не в первый раз представляет собственные каверы на известные композиции. В этот раз она решила сделать собственный вариант знаменитой песни Басты "Сансара".

Она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах.

Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.

"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз… Как вам перевод?" – написала артистка.

Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, и они отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно.

  • Небо перекинь…Только украинский язык способен на такое!
  • Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала еще более чувственной. Просто мурашки.
  • Це супер! Можна закохатися у цю пісню заново…
  • Прекрасне виконання і переклад! До мурах…
  • Нереально круто! Мурашки бігають досі.
  • Так красиво українською…Дякуємо.
  • Це неймовірно! Я обожнюю цю пісню і завжди хотіла, щоб вона була на українській мові.
  • Чудово, проймає до мурах. Переливи голосу.
  • У твоєму виконанні ще краще

Напомним, ранее мы писали о том, что Jerry Heil удивила признанием о своих тратах.

А также рассказывали о том, что Jerry Heil сделала признание о детских комплексах.

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кавер Jerry Heil
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