Jägermeister представил лимитированный дизайн бутылки к главному футбольному событию лета

Бренд немецкого ликера Jägermeister представил лимитированный дизайн с новой этикеткой. На ней изображена форма сборной Украины с номером "-18" - идеальной температурой для ледяных шотов. Таким образом Jägermeister стремится еще больше сплотить украинских болельщиков - искренних и преданных.

"Игры национальных сборных - это всегда особенный момент, который объединяет людей вокруг одной цели. Наши болельщики настроены решительно: ждут от команды только побед, но не оставят ее без поддержки в трудную минуту. Мы хотим, чтобы они максимально насладились этим временем, прочувствовали каждую секунду матча. Поэтому, уверены, ледяной шот станет незаменимым ритуалом футбольного лета", - сообщает бренд-менеджер Jägermeister в Украине Виктория Прудник.

Этикетка с формой сборной Украины представлена на бутылках объемом 0,7 л, которые доступны только на территории страны в ограниченном количестве. Купить лимитированный Jägermeister можно в розничных магазинах по всей территории Украины или онлайн на Rozetka.

Mast-Jägermeister SE находится в городе Вольфенбюттель, Нижняя Саксония. Здесь и только здесь компания производит Jägermeister, травяной ликер с оленем на логотипе - крупнейший немецкий алкогольный бренд.

Напомним, изобретенный более 80 лет назад, Jägermeister изготавливается по секретному рецепту. В его составе 56 различных трав, специи, коренья и фрукты. Количество бутылок емкостью 0,7 литра, проданных за 2019 год в более чем 145 странах, превысило 109,5 млн. Это обеспечило Jägermeister 9-е место в рейтинге Impact International среди 100 лучших алкогольных напитков премиум-класса и утвердило его позицию успешного травяного ликера в мире и в Украине.

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