Jägermeister представив лімітований дизайн пляшки до головної футбольної події літа

Бренд німецького лікеру Jägermeister представив лімітований дизайн з новою етикеткою. На ній зображена форма збірної України з номером "-18" - ідеальною температурою для крижаних шотів. Так Jägermeister ставить собі за мету ще більше згуртувати українських уболівальників - щирих та відданих.

"Ігри національних збірних - це завжди особливий момент, який об'єднує людей навколо однієї мети. Наші вболівальники налаштовані рішуче: чекають від команди тільки перемог, але не залишать її без підтримки у скрутну хвилину. Ми хочемо, щоб вони максимально насолодилися цим часом, відчули кожну секунду матчу. Тому, впевнені, крижаний шот стане незамінним ритуалом футбольного літа", - повідомляє бренд-менеджер Jägermeister в Україні Вікторія Прудник.

Етикетка з формою збірної України представлена ​​на пляшках об'ємом 0,7 л, які доступні тільки на території країни в обмеженій кількості. Купити лімітований Jägermeister можна в роздрібних магазинах на всій території України або онлайн на Rozetka.

Mast-Jägermeister SE розташований у місті Вольфенбюттель, Нижня Саксонія. Тут і тільки тут компанія виробляє Jägermeister, трав'яний лікер з оленем на логотипі — найбільший німецький алкогольний бренд.

Нагадаємо, винайдений понад 80 років тому, Jägermeister виготовляється за секретним рецептом. У його складі 56 різних трав, спеції, коріння та фрукти. Кількість пляшок ємністю 0,7 літра, проданих за 2019 рік у більш ніж 145 країнах, перевищила 109,5 млн. Це забезпечило Jägermeister 9-те місце в рейтингу Impact International серед 100 найкращих алкогольних напоїв преміум-класу та затвердило його позицію успішного трав'яного лікеру у світі і в Україні.

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