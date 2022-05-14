Под Изюмом погиб известный ветеран АТО и аэроразведчик Денис Антипов: он жил ради Украины

Под Изюмом в Харьковской области погиб известный ветеран АТО, аэроразведчик, доброволец Денис Антипов. В 2014 году он бросил аспирантуру и поехал на восток Украины, чтобы защищать свою страну.

"Всегда остроумный, веселый, целеустремленный и уверенный в будущем. Он очень любил Украину! Жил ради Украины. Я запомню его таковым. Сколько у нас общих незавершенных проектов! Господи, как больно! Как несправедливо, что такие люди гибнут! Царство небесное и вечное спокойствие! Вечная слава и вечная память, тебе дорогой друг! Отомстим!" - написал Ковалев.

Денис Антипов родился в Ивано-Франковске и вместе с родителями переехал в Киев еще ребенком. Поступил в университет имени Т.Г. Шевченко на отделение корейского языка.

Подрабатывал статистом в кино, мечтал работать преподавателем. В 2012 году он поступил на аспирантуру, а в 2013 году началась Революция Достоинства, потом война на востоке.

В военкомат он пришел еще во время аннексии Крыма. Антипов заканчивал обучение в университете и был военным переводчиком, младшим офицером запаса. В армию его не взяли, и Антипов решил пойти добровольцем, даже ездил к батальону "Донбасс". В одном из интервью он рассказал, если бы тогда попал к бойцам, то оказался бы в Иловайске.

Денис Антипов

В декабре 2014 года он пошел на курсы аэроразведки и получил свидетельство оператора БПЛА. Антипов с детства увлекался авиацией, отец-военный служил в технической военной части и часто брал его на аэродром. На первые беспилотники для его батальона деньги собрали волонтеры.

В середине 2016 года он вернулся домой лейтенантом и командиром взвода аэроразведки своего батальона, хотя ему предлагали остаться в армии. Но он любил преподавательскую деятельность и остался только в оперативном резерве.

24 августа 2016 участвовал в параде по случаю 25-й годовщины Независимости Украины.

Денис Антипов

Антипов сначала начал преподавать, но, когда понял, что этим трудом на жизнь не сильно заработаешь - открыл свой бизнес. Сначала это были игрушки и сувениры, а во время пандемии - защитные щитки для лица. Его компания Ua.gifts была в Украине известна. Во время локдауна он открыл мастерплейс для ветеранов.

После полномасштабного вторжения России в Украину Денис Антипов отправился на фронт добровольцем в составе 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. 9 марта его вместе с ребятами накрыло артиллерией. Денис получил контузию и травмы спины. После прохождения лечения в госпитале, он снова вернулся на фронт.

Денис Антипов

"Аэроразведка – это романтика на самом высоком уровне. Так как я люблю авиацию, для меня все объединилось в одном. Было радостно видеть, как мы начинали с простеньких самолетиков, и появляются новые, развиваются, становятся более мощными возможности. Сейчас у нас есть ударные беспилотники – это серьезные машины. Мы начинали с тренировочных пенопластовых самолетиков. А теперь уже есть такие, из которых можно передавать "поздравления". Разведка – это глаза армии. Сверху ты увидишь, что человек не увидит, идя в разведку", - говорил Денис Антипов в одном из интервью.

Герой Украины, ветеран АТО, патриот Денис Антипов погиб под Изюмом.