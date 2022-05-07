"Я верю, что душа вечна": на войне с Россией погиб основатель "Украинского Легиона" Святослав Стеценко

Об этом утром 7 мая сообщил на своей странице в Facebook адвокат Виталий Коломиец.

"Святослав Стеценко, честь! Человек чести, идеалист, воин. Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту. Мы продолжим и закончим наше дело. Я знаю, вы верили в бессмертность души. Наблюдайте там и подсказывайте…", - написал Коломиец.

В одном из последних постов на своей странице в Facebook Стеценко написал: "Я верю, что душа вечна. Поэтому моя тоска по погибшим побратимам светлая. Еще пожмем друг другу руки", – написал он 29 апреля.

Святослав Стеценко

"Самые счастливые времена моей жизни были не в детстве и не в молодости. Лучшие времена моей жизни сейчас. В тяжелый, кровавый час моей нации и моей страны. Сейчас я знаю и чувствую, что делаю самое важное дело в моей жизни после рождения детей, и делаю хорошо. Имею еще силы, знания, опыт и воодушевление, чтобы после завершения собственного военного пути продолжить в гражданской жизни начатое на этой войне. И еще я узнал, что уже не боюсь ни смерти, ни чего-либо другого. Это самое большое удивление за всю мою жизнь. Победим", - написал Стеценко 16 апреля.

Святослав Стеценко служил в 59-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка. Они держали оборону Николаева. Сам Стеценко был полковником запаса с позывным "Пастырь".

Святослав Стеценко

Как отзываются о нем коллеги, друзья, побратимы – он был настоящим Пастырем и учителем для многих. Апологетом вооруженной самообороны украинцев. Во время Революции Достоинства возглавлял "Общественную варту" Дарницкого района Киева.

В 2014 году стал основателем ОО "Украинский легион", где был инструктором. В 2016 году опубликовал своеобразный манифест "О ТрО".

Бывший эксперт Украинского института по правам человека, экс-представитель Уполномоченного ВР по правам человека. Был членом Украинской республиканской партии.

Святослав Стеценко

Святослава Стеценко в Украине знали и уважали многие:

Страшная весть. Не стало светлого и настоящего человека – Святослава Стеценко. Друг мой, ты теперь пожмешь руки погибшим побратимам. Очень больно и горько…

Мы потеряли прекрасного человека и воина… Пусть Вам на небе будет хорошо…Летите…

Погиб полковник Святослав Стеценко. Основатель "Украинского Легиона", воин, человек, который безоговорочно верила в силу и право непокоренного, свободного, вооруженного украинского народа – и щедро делилась этой верой с другими. Светлая память, Пастырь. Украина будет свободна!

Святослав Стеценко

Погиб Святослав Стеценко. Патриот. Солдат. Мужик. Человек чести. Земля тебе пухом.

Погиб Святослав Стеценко. Идейный, идеалист, патриот, воин. Имел честь приглашать Святослава несколько раз в свои проекты. Какая несправедливость, Святослав, что ты так рано ушел.... Проклятые русские фашисты! Друг Святослав, пусть твоя гибель приведет к справедливой мести!

Вечная память благородному рыцарю!

Господин Святослав - это человек, который бурного февраля 2014 года организовал защиту части Киева от боевиков Оплота, создал Украинский легион для подготовки добровольцев на первом этапе войны с РФ, внес вклад в обновление украинского законодательства безопасности, в 2014 и сейчас организовывал работу подразделений ВСУ для сопротивления оккупантам. В настоящее время он активно защищал с оружием в руках суверенитет Украины. Полковник Стеценко – для меня образец современного украинского офицера, готового на все для защиты своей страны, и великого патриота нашего государства.

Погиб Святослав Стеценко - человек, основавший ОО "Украинский легион". Благодаря ему тысячи гражданских украинцев смогли получить военную подготовку. Благодаря ему, я пошел в армию в 15-м году, имея очень неплохие навыки, которые понадобились мне тогда и которые несомненно понадобятся сейчас.

Святослав Стеценко