В Изюме есть своя Чернобаевка, где оккупантов раз за разом отправляют в ад

"Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты уже в который раз пытаются возвести свой блок-пост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины раз за разом отправляют их там в ад", - говорится в сообщении.

Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину груZом-200.

Смотрите на видео ниже работу меткую работу наших Вооруженных сил: