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В Изюме есть своя Чернобаевка, где оккупантов раз за разом отправляют в ад

Коллаж РБК-Украина: в Изюме своя Чернобаевка
Автор: Светлана Мащенко

В одной из самых горячих точек Украины - городе Изюм, отныне своя Чернобаевка. ВСУ устраивают оккупантам День сурка на блок-посту на одном из выездов.

Об этом сообщили в Изюмском горсовете.

"Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты уже в который раз пытаются возвести свой блок-пост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины раз за разом отправляют их там в ад", - говорится в сообщении.

Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину груZом-200.

Смотрите на видео ниже работу меткую работу наших Вооруженных сил:

Напомним, что украинские военные разгромили технику российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном уже в шестой раз. Интернет полнится мемами на эту тему.

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