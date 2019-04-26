Изъяли даже кота: у 21-летней горе-матери из Черкасс забрали детей (видео)

21-летняя мать из Черкасс променяла двоих маленьких детей на выпивку и разгульную жизнь. После очередного предупреждения от правоохранителей и социальных служб у нее изъяли детей и забрали даже кота, сообщает "КП в Украине".

Известно, что четырехлетнего Алешу и годовалого Даню уже месяц воспитывают чужие люди. Младший находится в областном Доме ребенка, а старший - в центре социально-психологической реабилитации.

Малыши жизнерадостные и общительные, хорошо себя чувствуют и тянутся к доброжелательным нянечкам, а о маме, которая сгубила свою молодую жизнь и едва не погубила своих детей, вспоминают крайне редко.

Детей забрали после того, как старшего Алешу заприметили патрульные, когда он сам гулял по городу и едва не угодил под колеса машины. Тогда малыш привел патрульных домой, где в грязи абсолютно голый и голодный совершенно один был его годовалый брат Даня.

Тогда видео с 4-летних малышом, который привел полицейских к себе домой облетело все новости.

У матери двоих детей из Черкасс забрали детей (видео: YouTube/5 канал)

21-летняя Алена просила дать ей последний шанс, но детей все же изъяли. Она рассказала, что воспитывает детей с мужем "как умеет". А денег на достойное содержание детей нет. Оказалось, что в доме живет еще и бабушка.

Соседи говорят, что о втором ребенке и не знали. Женщина никогда не выводила его погулять. Малыши в садик не ходят, в поликлинике на учете не состоят.

Тогда горе-мамаше позволили исправиться. Она сказала, что ошибки осознала и готова пройти курс реабилитации. На помощь молодой семье пришли, как соцработники, так и горожане.

Люди всем миром собрали деньги, купили для годовалого Дани кроватку, матрас, одеяло, манеж, принесли игрушки, одежду. А два десятка активистов устроили в квартире Алены большой субботник - они вынесли страшную старую мебель, убрали мусор, вымыли кухню, окна.

У матери двоих детей из Черкасс забрали детей (скрин видео: YouTube/5 канал)

Сама же хозяйка активно помогала активистам, была трезва и доброжелательна. В квартире даже собирались делать ремонт и подыскивали приличную мебель. Но женщина свой шанс упустила. Соцработники во время очередного визита застали ее в пьяном виде, а от реабилитации и работы с психологом она отказалась, о детях и вовсе не вспоминает.

Более того, зоозащитники забрали у Алены даже кота. Говорят, вряд ли хозяйка заботилась о домашнем питомце, если даже своих детей часто забывала покормить.

Исхудавшее животное сейчас находится на временной передержке у волонтера. Ему подыскивают новую семью, одна девушка уже изъявила желание приютить пушистого питомца.

У матери двоих детей из Черкасс забрали детей (тот самый кот, фото: соцсети)

Женщина не навещает сыновей. К старшему поначалу наведалась два раза, а к младшему - ни разу. Сейчас решается вопрос о лишении молодой горе-матери родительских прав.

Напомним, в Тернополе мужчина напал на бывшую жену, выкрал ребенка, забрал все деньги и скрылся. Он брызнул женщине в лицо слезоточивым газом и выкрал четырехмесячного малыша.

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