Вилучили навіть кота: у 21-річної горе-матері з Черкас забрали дітей (відео)

21-річна мати з Черкас проміняла двох маленьких дітей на випивку і розгульне життя. Після чергового попередження від правоохоронців та соціальних служб в неї вилучили дітей і забрали навіть кота, повідомляє "КП в Україні".

Відомо, що чотирирічного Альошу і однорічного Даню вже місяць виховують чужі люди. Молодший перебуває в обласному Будинку дитини, а старший - в центрі соціально-психологічної реабілітації.

Малюки життєрадісні і товариські, добре себе почувають і тягнуться до доброзичливих нянечок, а про маму, яка згубила своє молоде життя і ледь не згубила своїх дітей, згадують вкрай рідко.

Дітей забрали після того, як старшого Альошу помітили патрульні, коли він сам гуляв по місту і ледь не потрапив під колеса машини. Тоді малюк привів патрульних додому, де в бруді абсолютно голий і голодний зовсім один був його однорічний брат Даня.

Тоді відео з 4-річних малюком, який привів поліцейських до себе додому облетіло всі новини.

У матері двох дітей з Черкас забрали дітей (відео: YouTube/5 канал)

21-річна Альона просила дати їй останній шанс, але дітей все ж вилучили. Вона розповіла, що виховує дітей з чоловіком "як вміє". А грошей на гідне утримання дітей немає. Виявилося, що в будинку живе ще й бабуся.

Сусіди кажуть, що про другу дитину і не знали. Жінка ніколи не виводила його погуляти. Малюки в садок не ходять, в поліклініці на обліку не перебувають.

Тоді горе-матері дозволили виправитися. Вона сказала, що усвідомила помилки і готова пройти курс реабілітації. На допомогу молодій родині прийшли, як соцпрацівники, так і городяни.

Люди всім миром зібрали гроші, купили для однорічного Дані ліжечко, матрац, ковдру, манеж, принесли іграшки, одяг. А два десятки активістів влаштували у квартири Альони великий суботник - вони винесли страшні старі меблі, прибрали сміття, вимили кухню, вікна.

У матері двох дітей з Черкас забрали дітей (скрін відео: YouTube/5 канал)

Сама ж господиня активно допомагала активістам, була твереза і доброзичлива. В квартирі навіть збиралися робити ремонт і підшукували пристойні меблі. Але жінка втратила свій шанс. Соцпрацівники під час чергового візиту застали її у п'яному вигляді, а від реабілітації та роботи з психологом вона відмовилася, про дітей і зовсім не згадує.

Більш того, зоозахисники забрали у Альони навіть кота. Кажуть, навряд чи господиня дбала про домашнього вихованця, якщо навіть своїх дітей часто забувала погодувати.

Змарніла тварина зараз знаходиться на тимчасовій перетримці у волонтера. Йому підшукують нову сім'ю, одна дівчина вже виявила бажання забрати пухнасте створіння.

У матері двох дітей з Черкас забрали дітей (той самий кіт, фото: соцмережі)

Жінка не відвідує синів. До старшого спочатку навідалася два рази, а до молодшого - жодного разу. Зараз вирішується питання про позбавлення молодої горе-матері батьківських прав.

Нагадаємо, в Тернополі чоловік напав на колишню дружину, викрав дитину, забрав усі гроші та втік. Він бризнув жінці в обличчя сльозогінним газом і викрав чотиримісячного малюка.

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