Известный журналист дал оценку Порошенко и Зеленскому как политикам

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Порошенко больше политик, [чем Зеленский]. Он может понимать, в чем именно заключается историческая перспектива, и меняться соответственно этому пониманию. <...> И это говорит о том, что Порошенко человек гораздо более современный", - поделился мнением Портников.

По его мнению, Порошенко в будущем вернется в большую политику и может посоревноваться с Зеленским за пост президента Украины, "объединивши патриотические лозунги с лозунгами экономического нарратива".