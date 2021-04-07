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Известный журналист дал оценку Порошенко и Зеленскому как политикам

Автор: Styler

Украинский журналист Виталий Портников дал оценку пятому и шестому президентам Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому как политикам.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Порошенко больше политик, [чем Зеленский]. Он может понимать, в чем именно заключается историческая перспектива, и меняться соответственно этому пониманию. <...> И это говорит о том, что Порошенко человек гораздо более современный", - поделился мнением Портников.

По его мнению, Порошенко в будущем вернется в большую политику и может посоревноваться с Зеленским за пост президента Украины, "объединивши патриотические лозунги с лозунгами экономического нарратива".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что рейтинг доверия к политикам в марте возглавляют президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Также социологи выяснили, как украинцы относятся к ужесточению карантинных ограничений в связи с третьей волной эпидемии коронавируса.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
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