ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский и Кличко возглавили рейтинг доверия украинцев, - опрос

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 14:11
Зеленский и Кличко возглавили рейтинг доверия украинцев, - опрос Фото: Владимир Зеленский и Виталий Кличко (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Рейтинг доверия к политикам в марте возглавляют президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Также социологи выяснили, как украинцы относятся к усилению карантина в связи с третьей волной эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы"Рейтинг", проведенного 26-28 марта.

По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинцев.

Зеленский и Кличко возглавили рейтинг доверия украинцев, - опрос

Владимиру Гройсману доверяют 32, Дмитрию Разумкову - 31, Юлии Тимошенко - 29, Петру Порошенко - 23, Юрию Бойко - 23, Арсению Яценюку – 22, Арсену Авакову - 22, Денису Шмыгалю - 16, Виктору Медведчуку - 15%.

В исследовании также говорится, что 63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

61% ожидают, что распространение вируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина. Больше всего карантин поддерживают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто следят за новостями о Covid-19.

84% считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы.

Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок сейчас находится на самом высоком уровне с 2017 года.

Исследование проведено 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, в начале марта РБК-Украина писало, что Владимиру Зеленскому доверяли 39,5%, Виталий Кличко - 33,8% украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко Владимир Зеленский опрос доверие
NEWS
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"