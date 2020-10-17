Известный врач назвал 10 золотых правил, чтобы ребенок никогда не болел

Известный украинский врач-педиатр рассказал про десять простых правил, как уберечь ребенка от всевозможных вирусов и прочих инфекций. Ведь все мы знаем, что когда ребенок начинает посещать школу, а особенно садик, стартует "веселый" период больничных для взрослых.

Но, по словам доктора Комаровского, избежать лишней болезненности вполне возможно. Педиатр рассказал, как это сделать, пишет zatyshok.

1. Свежего воздуха много не бывает

Скажите "нет" телевизору, телефону, планшету. Идите в парк, на площадку или просто пройтись по улице. Пусть ребенок бегает, прыгает, веселится, катается с горки. Не кутайте ребенка - он должен чувствовать себя комфортно и при этом не потеть.

2. Отдыхайте с ребенком за городом

Дача, родственники в деревне - лучшее времяпрепровождение для ребенка. Свежий воздух, овощи прямо с грядки, купание в реке, прогулки босиком по траве укрепят иммунитет лучше любых предписаний врачей. Отправляйтесь с малышом в горы, не очень людные курорты.

3. Стерильность ребенку не нужна

Тот ребенок, которого вырастили в обработанном хлоркой доме, станет в будущем отличной приманкой для всяких инфекций. Педиатр советует допускать в жизнь ребенка естественное количество вирусов и бактерий - ничего плохого с вашим чадом не случится.

4. Перестаньте закармливать аптечными витаминами

Любые, даже самые дорогие витамины - это химия. Старайтесь давать ребенку витамины разнообразным питанием с достаточным количеством фруктов, овощей, злаков, кисломолочных и других продуктов.

5. Не кормите насильно

Здоровый ребенок, который отказывается кушать, просто не голоден. Ему нужно нагулять аппетит, а тут на помощь придет пункт №1 из нашей статьи. Малыш потратит энергию и будет просить у вас кушать сам.

6. Не перекармливайте сладостями

Если ребенок употребляет много быстрых углеводов, это прямой путь нарушению метаболизма и обмена веществ. Вместо колы и шоколадки купить яблоки, бананы, цитрусовые, сезонные ягоды.

7. Следите за регулярной работой кишечника

Постоянные запоры или поносы ослабляют иммунитет малыша. Поэтому кишечник у ребенка должен работать "как часы" и регулярно опорожняться. В этом помогут продукты с высоким содержанием клетчатки - каши, овощи, цельнозерновой хлеб. Важно, чтобы ребенок получал достаточное количество жидкости, а не питался всухомятку.

8. Поддерживайте в детской комнате оптимальный температурный режим

Оптимальная температура для детской - 20°С, а влажность воздуха - не менее 50%. Регулярно делайте в детской влажную уборку, а также проветривайте комнату перед тем, как укладываете малыша спать. И уберите из детской комнаты пылесборники - ковры, тяжелые шторы, мягкая мебель, ведь они часто становятся причиной аллергии.

9. Не бойтесь "детских" болезней

Многие родители боятся, что ребенок принесет из садика ветрянку или краснуху. Но если она не переболеет в детском возрасте, то вероятность осложнений увеличится. Так что "детские" болезни лучше переносить в раннем детстве.

10. Подготовьтесь к детсаду заранее

Ребенка нужно переводить на режим садика заранее. Узнайте, когда в саду завтрак, обед, ужин и сон и старайтесь придерживаться этого графика дома. Чаще отрывайтесь от ребенка, чтобы потом уменьшить стресс в саду. Оставляйте на бабушек-дедушек. Тогда малыш сможет избежать психологического стресса от расставания с вами, а это частая причина болезненности.

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