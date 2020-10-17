Відомий лікар назвав 10 золотих правил, щоб дитина ніколи не хворіла

Відомий український лікар-педіатр розповів про десять простих правил, як уберегти дитину від всіляких вірусів і інших інфекцій. Адже всі ми знаємо, що коли дитина починає відвідувати школу, а особливо садок, стартує "веселий" період лікарняних для дорослих.

Але, за словами доктора Комаровського, уникнути зайвої хворобливості цілком можливо. Педіатр розповів, як це зробити, пише zatyshok.

1. Свіжого повітря багато не буває

Скажіть "ні" телевізору, телефону, планшету. Ідіть в парк, на майданчик або просто пройтися по вулиці. Нехай дитина бігає, стрибає, веселиться, катається з гірки. Не кутайте дитину - вона має відчувати себе комфортно і при цьому не потіти.

2. Відпочивайте з дитиною за містом

Дача, родичі в селі - найкраще проведення часу для дитини. Свіже повітря, овочі прямо з грядки, купання в річці, прогулянки босоніж по траві зміцнять імунітет краще будь-яких приписів лікарів. Вирушайте з малюком в гори, не дуже людні курорти.

3. Стерильність дитині не потрібна

Та дитина, яку виростили в обробленому хлоркою будинку, в майбутньому стане чудовою принадою для всяких інфекцій. Педіатр радить допускати в життя дитини природну кількість вірусів і бактерій - нічого поганого з вашим чадом не трапиться.

4. Перестаньте загодовувати аптечними вітамінами

Будь-які, навіть самі дорогі вітаміни - це хімія. Намагайтеся давати дитині вітаміни різноманітним харчуванням з достатньою кількістю фруктів, овочів, злаків, кисломолочних та інших продуктів.

5. Не годуйте насильно

Здорова дитина, яка відмовляється їсти, просто не голодна. Їй потрібно нагуляти апетит, а тут на допомогу прийде пункт №1 з нашої статті. Малюк витратить енергію і буде просити у вас їсти сам.

6. Не перегодовуйте солодощами

Якщо дитина вживає багато швидких вуглеводів, це прямий шлях порушення метаболізму і обміну речовин. Замість коли і шоколадки купіть яблука, банани, цитрусові, сезонні ягоди.

7. Стежте за регулярною роботою кишечника

Постійні закрепи або проноси послаблюють імунітет малюка. Тому кишечник у дитини повинен працювати "як годинник" і регулярно спорожнятися. У цьому допоможуть продукти з високим вмістом клітковини - каші, овочі, цільнозерновий хліб. Важливо, щоб дитина отримувала достатню кількість рідини, а не харчувалася всухом'ятку.

8. Підтримуйте в дитячій кімнаті оптимальний температурний режим

Оптимальна температура для дитячої - 20°С, а вологість повітря - не менше 50%. Регулярно робіть в дитячій вологе прибирання, а також провітрюйте кімнату перед тим, як укладаєте дитину спати. І приберіть з дитячої кімнати пилозбірники - килими, важкі штори, м'які меблі, адже вони часто стають причиною алергії.

9. Не бійтеся "дитячих" хвороб

Багато батьків бояться, що дитина принесе із садка вітрянку або краснуху. Але якщо вона не перехворіє в дитячому віці, то ймовірність ускладнень збільшиться. Так що "дитячі" хвороби краще переносити в ранньому дитинстві.

10. Підготуйтеся до дитсадку заздалегідь

Дитину потрібно переводити на режим садка заздалегідь. Дізнайтеся, коли в саду сніданок, обід, вечеря і сон і намагайтеся дотримуватися цього графіка вдома. Частіше відривайтеся від дитини, щоб потім зменшити стрес в саду. Залишайте на бабусь-дідусів. Тоді малюк зможе уникнути психологічного стресу від розставання з вами, а це часта причина хворобливості.

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