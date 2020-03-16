Известный ведущий рассказал, как отдохнуть с семьей во время карантина в Киеве

Олег Панюта с дочкой (фото из личного архива ведущего)

Олег Панюта рассказал про досуг с семьей

Карантин в Киеве и других городах Украины не повод сидеть без дела. Так, например, известный украинский журналист, ведущий программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" вместе с дочкой Аней уже придумали варианты досуга на карантине и некоторые из них уже активно реализуют.

Планами о том, чем интересным и полезным он будет заниматься со своей 11-летней дочкой в ближайшие недели, Панюта поделился со Styler.

"Наш карантин начался с того, что мы начали ревизию наших настольных игр. Некоторые уже вообще не для возраста Анечки, поэтому придется их куда-то деть или подарить, а есть еще и такие, которые интересны, и не только для дочки, но и для меня. Еще есть несколько больших коробок с пазлами, там работы на несколько недель – будем складывать. Кстати, пазлы – замечательное упражнение для умственного развития ребенка. А еще Анечка решила всю семью испытать на наличие тех или иных талантов. Несколько дней назад написала объявление, что будет организовывать семейный конкурс талантов. Теперь каждый готовит свой номер: кто-то будет танцевать, кто петь, а кому-то придется играть в мини-спектакле. Сейчас организация в активной фазе", - признался ведущий.

Также Панюта отметил, что карантин – это не каникулы, поэтому про школу никто не забывает и домашние задания никто не отменял.

"Во время карантина наша семья старается сохранять спокойствие, не паниковать, а эффективно использовать это время для того, чтобы побыть больше со своими родными, заняться каким-то интересными делами, до которых раньше не доходили руки. И, конечно, придерживаться всех рекомендаций Министерства здравоохранения Украины, ибо кто, как не ты сам, можешь, прежде всего, позаботиться о себе и своих родных", - отметил Олег.

Напомним, что с 17 марта из-за карантина в Киеве не будет работать метро.