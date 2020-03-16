Відомий ведучий розповів, як відпочити з сім'єю під час карантину в Києві

Олег Панюта з донькою (фото з особистого архіву ведучого)

Олег Панюта розповів про дозвілля з сім'єю

Карантин у Києві та інших містах України не привід сидіти без діла. Так, наприклад, відомий український журналіст, ведучий програми "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" разом з донькою Анею вже мають варіанти дозвілля на карантині і деякі з них активно реалізовують.

Планами про те, чим цікавим та корисним він буде займатися зі своєю одинадцятирічною донечкою у найближчі тижні, Панюта поділився зі Styler.

"Наш карантин розпочався з того, що ми почали ревізію наших настільних ігор. Деякі вже взагалі не для віку Ганнусі, тому доведеться їх кудись діти чи подарувати, а є ще й такі, які цікаві, і не лише для донечки, а й для мене. Ще маємо декілька великих коробок з пазлами, там роботи на декілька тижнів – будемо складати. До речі, пазли – чудова вправа для розумового розвитку дитини. А ще Анічка вирішила всю сім’ю випробувати на наявність тих чи інших талантів. Декілька днів тому написала оголошення, що буде організовувати сімейний конкурс талантів. Тепер кожен готує свій номер: хтось буде танцювати, хтось співати, а комусь доведеться грати в міні-виставі. Зараз організація в активній фазі", - зізнався ведучий.

Також Панюта зазначив, що карантин – це не канікули, а тому про школу ніхто не забуває і домашні завдання ще ніхто не відміняв.

"Під час карантину наша сім’я намагається зберігати спокій, не панікувати, а ефективно використати цей час для того, щоб побути більше зі своїми рідними, зайнятися якимось цікавими справами, до яких раніше не доходили руки. І, звісно, дотримуватись, усіх рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, бо хто, як не ти сам, можеш, насамперед, попіклуватись про себе та своїх рідних", - наголосив Олег.

Нагадаємо, що з 17 березня через карантин у Києві не буде працювати метро.