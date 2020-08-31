Известный украинский певец растрогал фото с родным человеком

Популярный украинский певец, шоумен и бывший участник коллектива DZIDZIO Назарий Гук, известный под сценическим именем Julik, опубликовал фото с родной бабушкой Стефанией.

Именно бабушка, по словам самого артиста, является для него примером и образом человека, которым можно восхищаться.

"Как редко мы говори "спасибо" тем, кто дал нашим родителям жизнь. Ценю, радуюсь, что имею возможность благодарить ближних. На фото моя бабушка Стефа, она может дать фору любому из молодежи. Восхищаюсь!" - подписал Julik опубликованное в Instagram фото.

Julik показал фото с бабушкой (instagram.com/julikofficial)

Таким образом шоумен подчеркнул важность благодарности людям, которые дали жизнь нашим родителям. Даже обычное "спасибо" несет важную ценность для людей старшего возраста.

Этот снимок умилил и растрогал сеть.

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