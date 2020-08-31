Відомий український співак розчулив фото з рідною людиною

Популярний український співак, шоумен і колишній учасник колективу DZIDZIO Назарій Гук, відомий під сценічним ім'ям Julik, опублікував фото з рідною бабусею Стефою.

Саме бабуся, за словами самого артиста, є для нього прикладом та образом людини, якою можна захоплюватись.

"Як рідко ми дякуємо тим, хто дав нашим батькам життя. Ціную, радію, що маю змогу дякувати найближчим. На фото моя бабуся Стефа, вона може дати фору будь-кому з молоді. Захоплююсь!" - підписав Julik опубліковане в Instagram фото.

Julik показав фото з бабусею (instagram.com/julikofficial)

Таким чином шоумен підкреслив важливість вдячності людям, які дали життя нашим батькам. Навіть звичайне "дякую" несе важливу цінність для людей старшого віку.

Цей знімок розчулив і замилував мережу.

Навіть не сказала б, що це бабуся. Здоров'я їй!

Такое семейное нежное фото! Бабушки - это святое

Я стараюсь благодарить своих родных часто. Очень милое фото

Бабуся аж сяє від щастя! Здоров'я на довгі роки

Треба завжди любити і цінувати своїх близьких. Гарне фото

Фото таке тепле та щире

Бабушка у вас молодец. Красивая женщина

Молода і енергійна бабуся. Бажаю прожити ще 100+ років!

Очень важно не забывать и ценить своих близких

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