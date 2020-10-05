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Известный украинский певец перевоплотился в романтического бродягу ради нового видео

Понедельник 05 октября 2020 11:47
Известный украинский певец перевоплотился в романтического бродягу ради нового видео
Виктор Винник (фото: пресс-служба музыканта)
Автор: Styler

Виктор Винник и МЕРІ презентовали лирик-видео на песню "Чорні очі"

Известный украинский рок-музыкант Виктор Винник и группа МЕРІ презентовали лирик-видео на песню "Чорні очі". Эта композиция очень необычная и стилистически отличается от всего предыдущего творчества артистов, поскольку исполнена в фольклорной стилистике с ощутимыми балканскими мотивами.

"Мне очень давно нравится творчество сербского композитора Горана Бреговича, именно то, как он трансформирует и подает музыку Балкан. Я всегда хотел попробовать сделать нечто похожее, только с украинским оттенком, но все как-то руки не доходили, а теперь карантин подарил нам массу свободного времени, которое мы используем для творческих экспериментов. Работа над песней была интересной еще и потому, что для записи труб, тромбона, аккордеона и т. д. мы пригласили сессионных музыкантов, а это всегда весело и познавательно..." - комментирует Винник.

Лирик-видео на песню состоит из фото Виктора в образе "романтического бродяги". Для этого, помимо костюмов, были использованы редкие и невероятно красивые украинские хустки из частной коллекции дрогобычской фольклористки и волонтера Оксаны Рудавской. Некоторым из тех вещей уже более века, и они, действительно, очень украсили и наполнили этническим содержанием видео.

Виктор Винник и группа МЕРІ выпустили "Чорні очі"

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