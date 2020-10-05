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Відомий український співак перевтілився у романтичного волоцюгу заради нового відео

Понеділок 05 жовтня 2020 11:47
Відомий український співак перевтілився у романтичного волоцюгу заради нового відео
Віктор Винник (фото: прес-служба музиканта)
Автор: Styler

Віктор Винник і МЕРІ презентували лірик-відео на пісню "Чорні очі"

Відомий український рок-музикант Віктор Винник і гурт МЕРІ презентували лірик-відео на пісню "Чорні очі". Ця композиція дуже незвична і стилістично відрізняється від усього попереднього доробку артистів, оскільки виконана в фольклорній стилістиці з відчутними балканськими мотивами.

"Мені дуже давно подобається творчість сербського композитора Горана Бреговіча, саме те, як він трансформує і подає музику Балкан. Я завжди хотів спробувати зробити щось схоже, але з українським відтінком, та усе якось руки не доходили, а тепер карантин подарував нам масу вільного часу, який ми використовуємо для творчих експериментів. Робота над піснею була цікавою ще й тому, що для запису труб, тромбона, акордеона тощо ми запросили сесійних музикантів, а це завжди весело і пізнавально…" - коментує Винник.

Лірик-відео на пісню складається з фото Віктора в образі "романтичного волоцюги". Для цього, окрім костюмів, було використано рідкісні і неймовірно красиві українські хустки з приватної колекції дрогобицької фольклористки та волонтерки Оксани Рудавської. Деяким з тих речей вже понад століття, і вони, направду, дуже прикрасили й наповнили етнічним змістом відео.

Віктор Винник і гурт МЕРІ випустили "Чорні очі"

Раніше Тарас Тополя розповів, як "кодує" своїх дітей від російського контенту.

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