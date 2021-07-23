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Известный украинский курорт ушел под воду: двое людей погибли

Автор: Людмила Жукова

В Бердянске 22 июля прошел сильный ливень. Осадки начались в 16.00 и в течение нескольких часов полностью затопили город. Движение транспорта парализовало.

Об этом сообщает "Про Бердянск".

Отмечается, что центр города оказался под водой. Дренажная система в Бердянске вновь не справилась с осадками.

Все микрорайоны города оказались затопленными осадками, а автомобили плавали, как подводные лодки.

Двоих людей убило током

Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского в Бердянске. Предварительно, из-за обрыва провода, который упал в лужу, погибли двое прохожих.

По состоянию на 20:00 тела погибших оставались в воде. Отмечается, что медики скорой помощи и спасатели ждали энергетиков, которые отключили бы напряжение.

Потоп в Бердянске 22 июля

Как мы ранее писали, в ночь на 22 июля Одессу накрыло жуткой бурей. Ливень сметал все на своем пути, разрушил пляжи, затопил торговые точки и разорвал на части асфальт.

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Бердянскнаводнение