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Известный украинский курорт уже три дня находится под водой: базы отдыха тоже затоплены

Автор: Людмила Жукова

В Николаевской области прошли сильные ливни и затопили курорт Коблево. Здесь выпала небывалая часть осадков. В некоторых местах уровень воды достигает 40 сантиметров.

Об этом сообщается в местном издании "Вечерний Николаев".

Осадки сильно затронули именно курортную зону. После проливного дождя улицы полностью затопило. Из-за неблагоприятных погодных условий пострадали некоторые базы отдыха и бары.

В ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщили, что спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, сотрудники пожарной охраны села Коблево и Галициновского отряда местной пожарной охраны оказали помощь в откачке дождевой воды с приусадебных участков, территории жилых домов и помещения столовой в микрорайоне Ракетное урочище, селе Морское Коблевской территориальной громады и селе Галициново Николаевского района.

Из-за того, что дожди затопили дороги, на них не видно ям. Водители автомобилей просто попадают в такие ловушки и не могут выбраться.

Как сообщает ТСН, туристы, приехавшие из Киева, Ивано-Франковска, Кропивницкого, жалуются, что из-за непогоды портится общее впечатление от курорта.

"Сегодня уже третий день как пошел дождь, вода не отходит, потому что ей некуда уходить, здесь асфальт лежит, никто ее не скачивает. В магазине стояла вода, полностью все залито было, сейчас исчерпываем все", - рассказала продавец Екатерина Лишанкова.

В Коблеве затопило улицы (фото: vn.mk.ua)

Как мы ранее писали, Киев затопило после "тропического" ливня, улицы превратились в реки.

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Коблево