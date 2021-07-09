Известный украинский курорт атакуют змеи: уже есть жертва (видео)

На курорте Азовского моря в Приморске туристов напугали, появившиеся в воде змеи.
Их можно увидеть на видео, опубликованном на YouTube.
Сейчас кроме медуз и морских блох появились еще и эти гады. Местные жители говорят, что 5 июля одного из отдыхающих укусила змея и он обратился к врачу. Это произошло 5 июля.
Люди отмечают, что змеи появляются довольно неожиданно. Они обычно водятся в водах лимана, но приползают на море ради охоты на мелкую рыбу.
Отметим, что в основном в воде можно увидеть водяных ужей. Они не должны представлять опасность для человека.
В Приморске змеи испугали туристов на пляже
В комментариях пользователи отреагировали на видео и отметили, что ужей бояться не стоит.
Водяной уж — близкий родственник обыкновенного ужа. Он более теплолюбив и еще более влаголюбив. По размерам водяной уж практически не отличается от обыкновенного. Самый крупный известный экземпляр достигал общей длины в полтора метра. Эти змеи редко обитают вдали от водоемов. Именно там они проводят основную часть сезона активности; встречаются на берегах прудов, озер, ручьев, рек и даже морей.
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