Известный украинский курорт атакуют змеи: уже есть жертва (видео)

Сейчас кроме медуз и морских блох появились еще и эти гады. Местные жители говорят, что 5 июля одного из отдыхающих укусила змея и он обратился к врачу. Это произошло 5 июля.

Люди отмечают, что змеи появляются довольно неожиданно. Они обычно водятся в водах лимана, но приползают на море ради охоты на мелкую рыбу.

Отметим, что в основном в воде можно увидеть водяных ужей. Они не должны представлять опасность для человека.

В Приморске змеи испугали туристов на пляже

В комментариях пользователи отреагировали на видео и отметили, что ужей бояться не стоит.

Побачили водяного вужа і вже паніка? Вчіть фауну рідного краю, а то скоро і чупакабра нападе з води.

Є історична довідка, що вужі були домашніми тваринами як кішки, для відлову мишей, для людей вони абсолютно безпечні, але чіпати їх все одно не варто. Вони живуть всюди, в прісній воді особливо. Ще кажуть якщо вуж плаває, то вода безпечна, в брудну воду вуж не полізе ніколи. В річках їх повно. Просто вони соромязливі.

Для справки

Водяной уж — близкий родственник обыкновенного ужа. Он более теплолюбив и еще более влаголюбив. По размерам водяной уж практически не отличается от обыкновенного. Самый крупный известный экземпляр достигал общей длины в полтора метра. Эти змеи редко обитают вдали от водоемов. Именно там они проводят основную часть сезона активности; встречаются на берегах прудов, озер, ручьев, рек и даже морей.