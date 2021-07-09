Відомий український курорт атакують змії: вже є жертва (відео)

Зараз крім медуз і морських бліх з'явилися ще й ці гади. Місцеві жителі кажуть, що 5 липня одного з відпочиваючих вкусила змія і він звернувся до лікаря. Це сталося 5 липня.

Люди відзначають, що змії з'являються досить несподівано. Вони зазвичай водяться у водах лиману, але приповзають на море заради полювання на дрібну рибу.

Відзначимо, що в основному у воді можна побачити водяних вужів. Вони не повинні становити небезпеку для людини.

У Приморську змії злякали туристів на пляжі

У коментарях користувачі відреагували на відео і відзначили, що вужів боятися не варто.

Побачили водяного вужа і вже паніка? Вчіть фауну рідного краю, а то скоро і чупакабра нападе з води.

Є історична довідка, що вужі були домашніми тваринами як кішки, для відлову мишей, для людей вони абсолютно безпечні, але чіпати їх все одно не варто. Вони живуть всюди, в прісній воді особливо. Ще кажуть якщо вуж плаває, то вода безпечна, в брудну воду вуж не полізе ніколи. У річках їх повно. Просто вони соромязливі.

Для довідки

Водяний вуж - близький родич звичайного вужа. Він більш теплолюбний і ще більш Вологолюбний. За розмірами водяний вже практично не відрізняється від звичайного. Найбільший відомий екземпляр досягав загальної довжини в півтора метра. Ці змії рідко живуть далеко від водойм. Саме там вони проводять основну частину сезону активності; зустрічаються на берегах ставків, озер, струмків, річок і навіть морів.