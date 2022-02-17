Известный украинский бренд шьет вещи в России: детали скандала

Детали скандала с брендом

Возмущенная Лера решила вернуть одежду в магазин.

"За каждым брендом есть философия. И теперь мне просто противно, какая же философия у данного бренда. Одно дело шить в Украине, платить здесь налоги и продавать в России. Но! Сделать производство в России и продавать в Украине, учитывая, что мы воюем с этой страной 8 лет, это дико! Мы платим деньги за вещь, направленную на поддержку российской армии, которая убивала и продолжает убивать наших людей", - написала блогерша.

Интересно, что на странице бренда в Instagram указано, что их вещи продаются в Киеве, Одессе, Харькове и.... Москве.

Скриншот (instagram.com/ttswtrs)

Реакция бренда на скандал

Вначале на замечания блогерши представители бренда не отреагировали.

"Я написала бренду, ждала от них объяснений, утешений, признания ошибок. А получила – игнор! 0 реакции. Никто из нас сейчас и сегодня не может быть вне политики. Никто из нас не может встать между", - написала Лера.

Но потом на странице марки одежды все же появилось объяснение. Так вот бирку "Сделано в России" просто назвали ошибкой в дистрибуции.

Бренд уверяет, что вся одежда отшивается в Украине и Китае.

Скриншот (instagram.com/ttswtrs)

Отметим, что данную марку одежды обожают такие украинские знаменитости, как Тина Кароль и Надя Дорофеева.